WatchGuard est un éditeur de sécurité proposant des solutions de firewall, d’endpoint, de MFA, de Wi-Fi avec une console centralisée et du XDR. Cette année, l’entreprise se concentre sur le MDR (Managed Detection and Response) pour accompagner ses partenaires dans la mise en place d’un service managé de détection et de réponse en cybersécurité. WatchGuard met à disposition des threat hunters pour aider les clients à détecter et à répondre aux attaques. Le XDR évolue également chez WatchGuard, s’ouvrant à d’autres technologies telles que le switch, les firewalls et les endpoints.

Les attentes des partenaires vis-à-vis de WatchGuard n’ont pas changé en ce qui concerne l’accompagnement, mais ils ont de plus en plus besoin d’aide en termes de ressources, notamment pour le MDR. L’IA est considérée comme une menace particulièrement dangereuse aux mains des pirates, car elle permet d’automatiser et d’améliorer les attaques, comme dans le cas du phishing. Cependant, les pirates n’ont pas encore besoin d’utiliser l’IA pour réussir leurs attaques. WatchGuard utilise déjà l’IA dans ses produits pour contrer les menaces, et il est prévu que les défenseurs et les attaquants s’engagent dans une course à l’amélioration de leurs IA respectives.

