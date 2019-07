Selon le cabinet d’études IHS Markit, VMware a devancé Cisco sur le marché des réseaux virtualisés (software defined networks ou SDN) au second semestre 2018, s’octroyant 22% du marché chiffre d’affaires, contre 19% à son concurrent. Arista s’est classé troisième avec 15% de parts de marché, les marques blanches occupent le quatrième rang avec 10%, et Huawei est cinquième avec 8%.

C’est a priori l’accent mis sur son offre de virtualisation de réseau logicielle agnostique du matériel (NSX) qui a permis à VMware de surpasser Cisco, dont l’approche consiste plutôt à présenter son architecture SDN, appelée ACI (Application Centric Infrastructure), comme une option à ses commutateurs pour datacenter Nexus 9000. Or beaucoup de clients continuent d’acheter des Nexus 9000 sans ACI, selon Josh Bancroft, l’analyste qui a réalisé l’étude chez IHS Markit. Mais Cisco pourrait reprendre l’avantage s’il arrive à tirer parti de son énorme base installée.

Le marché du SDN est en pleine accélération avec une progression de 34% des revenus au deuxième semestre par rapport au premier semestre. Sur l’ensemble de l’année 2018, il s’est vendu pour 7 milliards de dollars d’équipements et logiciels SDN. Pour son étude, IHS Markit a pris en compte les différentes solutions matérielles et logicielles utilisées dans les datacenters, à savoir : les commutateurs Ethernet, les contrôleurs SDN, les appliances SD-WAN et logiciels de gestion et de contrôle SD-WAN. C’est en s’imposant comme leader sur les contrôleurs SDN que VMware s’est hissé en tête du marché du SDN. En revanche, Cisco continue de dominer les ventes de commutateurs Ethernet.

IHS Markit note que l’enjeu du moment pour les acteurs du SDN consiste à étendre leurs infrastructures des datacenters au cloud et à la périphérie. D’où les acquisitions de spécialistes SD-WAN de premier plan comme Viptela pour Cisco et VeloCloud pour VMware. Autre tendance mise en avant par IHS Markit : la montée en puissance de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique et de l’orchestration pour automatiser les tâches d’administration du réseau. Une tendance associée à la notion d’intent-based networking (IBN). Dans un sondage récent, IHS Markit a montré que l’IBN constituait déjà un facteur essentiel d’adoption du SDN pour 46% des entreprises interrogées.