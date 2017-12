L’acquisition de Datto par Vista Equity Partners et sa fusion avec Autotask (propriété du fonds d’investissement depuis 2014) est à présent finalisée annonce un communiqué. Le nouvel ensemble sera dirigé par le fondateur et CEO de Datto, Austin McChord. Il sera épaulé par deux dirigeants d’Autotask : Patrick Burns, vice-président Product Management, et Adam Stewart, vice-président Engineering. « Avec un marché technologique SMB qui représente une opportunité bien supérieure à 600 millions de dollars d’ici à 2020, la puissance combinée de Datto et d’Autotask proposant des services managés innovants et une plateforme unifiée aidera les fournisseurs de services managés à alimenter la transformation numérique de l’industrie mondiale », commente dans le document le co-fondateur et président de Vista Equity Partners.

Le nouvel ensemble indique par ailleurs qu’il a pour mission de faire de Datto la marque de référence en matière de protection des données et de gestion IT. Combinés, les channels des deux entreprises représentent plus de 13.000 fournisseurs de services managés, travaillant auprès de plus de 500.000 PME, ce qui fait de Datto la première entreprise technologique au monde centrée sur le marché des PME, affirme encore le communiqué.