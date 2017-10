Propriétaire depuis 2014 de l’éditeur de solutions de gestion IT Autotask, le fonds d’investissement Vista Equity Partners met à présent la main sur le spécialiste de la protection et de la sauvegarde des données Datto. Les conditions financières de cette acquisition ne sont pas dévoilées. Vista va aussitôt fusionner les deux sociétés. « Nous sommes ravis de rassembler les fonctionnalités complémentaires et les services de classe mondiale de deux leaders du marché, Autotask et Datto », explique dans un communiqué Brian Smeth, co-fondateur et président de Vista Equity Partners. « Au cours des trois dernières années, nous avons étroitement travaillé avec l’équipe d’Autotask afin d’accélérer la croissance et l’extension de sa plateforme unifiée. En rassemblant Autotask avec le talent impressionnant et la profonde expertise de Datto en matière de backup et de solutions réseaux nous allons atteindre le niveau supérieur et offrir d’extraordinaires outils et services aux MSPs dans le monde entier. »

Une équipe de gestion mixte gèrera l’entité fusionnée. Le fondateur et CEO de Datto, Austin McChord, officiera en tant que CEO. Le CEO d’Autotask, Mark Cattini lui apportera son concours. Cette équipe combinée interviendra en tant que conseiller stratégique du conseil d’administration. La transaction devrait être finalisée d’ici la fin de l’année. D’ici-là les deux entreprises continueront de fonctionner sous leur identité propre.

La nouvelle entité comptera environ 1.300 salariés dispersés dans 9 pays. Selon le communiqué, elle rassemblera environ 13.000 partenaires au service de 500.000 PME dans le monde. Cette fusion permettra aux partenaires de répondre aux besoins des fournisseurs de services managés et des fournisseurs de services IT en leur proposant une large offre incluant l’automatisation des services professionnels (PSA), la sauvegarde et la reprise d’activité, la continuité du service réseau, la synchronisation et le partage de fichiers, ainsi que de la surveillance et la gestion à distance.