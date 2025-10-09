Videlio, acteur de référence dans l’intégration et les services audiovisuels, dévoile ShowPilot, une plateforme de nouvelle génération pensée pour transformer la gestion des espaces de travail et des équipements audiovisuels.

Une réponse aux nouveaux enjeux des organisations

Face à l’accélération des usages collaboratifs, à la transformation des espaces de travail et aux impératifs de performance énergétique, les entreprises doivent conjuguer efficacité, fiabilité et responsabilité environnementale.

Des espaces disponibles, fiables et mieux utilisés pour booster la performance collective.

Une exploitation proactive qui réduit les interruptions techniques et anticipe les incidents.

Une gestion énergétique intelligente qui diminue l’empreinte écologique et répond aux obligations du décret tertiaire de la loi Elan.

Une supervision intelligente et évolutive

ShowPilot centralise en temps réel toutes les données aux équipements audiovisuels, capteurs IoT et aux systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB).

Grâce à une interface unique, la plateforme permet de :

Visualiser en direct l’état de vos équipements et de vos espaces.

l’état de vos équipements et de vos espaces. Suivre et analyser la consommation énergétique, la qualité de l’air et le confort des utilisateurs.

la consommation énergétique, la qualité de l’air et le confort des utilisateurs. Automatiser des scénarios personnalisés pour optimiser les usages et gagner en efficacité.

pour optimiser les usages et gagner en efficacité. S’intégrer facilement avec les principaux outils métiers et collaboratifs (Teams, Zoom, Webex, Exchange, ServiceNow, etc.).

avec les principaux outils métiers et collaboratifs (Teams, Zoom, Webex, Exchange, ServiceNow, etc.). Être déployée en mode SaaS ou On-Premise, pour s’adapter à tous les environnements et évoluer en même temps que vos besoins.

Des bénéfices concrets pour chaque acteur

Collaborateurs & utilisateurs : des salles disponibles, fiables et prêtes à l’emploi.

des salles disponibles, fiables et prêtes à l’emploi. Équipes IT et support : un monitoring centralisé, moins d’interventions d’urgence.

: un monitoring centralisé, moins d’interventions d’urgence. Gestionnaires de bâtiments : une exploitation simplifiée, RSE-ready, conforme aux obligations.

: une exploitation simplifiée, RSE-ready, conforme aux obligations. Direction de services informatiques ou audiovisuelles : une vision globale, des économies tangibles, un reporting facilité pour vos réunions, en résumé un outil de transformation durable !

Showpilot, un levier pour répondre aux obligations énergétiques

Tous les bâtiments tertiaires, publics comme privés, de plus de 1 000 m² sont tenus de mettre en œuvre des actions concrètes pour réduire leur consommation énergétique de 40 % d’ici 2030, conformément aux obligations fixées par la loi Élan de 2018.

En cas de non-respect, les organisations s’exposent à des sanctions financières et à une sanction réputationnelle (« name & shame ») avec la publication de la liste des contrevenants.

Avec ShowPilot, cette contrainte devient un levier de performance et de RSE :

Pilotage en temps réel de votre consommation énergétique

Automatisation de scénarios intelligents pour optimiser l’occupation des espaces et réduire les gaspillages

Reporting réglementaire simplifié grâce à une exploitation orientée data

« ShowPilot offre une réponse opérationnelle unique pour accompagner les organisations privées et publiques dans la modernisation et le pilotage de leurs espaces. Nous allons continuer d’investir pour faire évoluer notre solution et permettre à nos clients d’utiliser toujours plus intelligemment leurs bâtiments et équipements. » François Jacono, Directeur de Smart Workplace Integration, Videlio