Videlio, leader français de l’intégration et des services audiovisuels, en collaboration avec ses partenaires, va à la rencontre des entreprises et collectivités de Nouvelle-Aquitaine en annonçant un événement unique à Bordeaux le 14 novembre.

Videlio-Workplace, entité du groupe Videlio, accompagne les entreprises, les structures publiques, les écoles et universités, dans l’intégration de solutions et services audiovisuels. Chaque année, Videlio-Workplace conseille plusieurs centaines de clients pour répondre à la transformation des usages digitaux et audiovisuels. Grâce à ses 15 agences en France, Videlio bénéficie, depuis plus de 35 ans, d’un maillage local offrant un accompagnement de proximité et sur-mesure.

Un événement attractif sur Bordeaux

Lors de l’étape du Road Show de Videlio à Bordeaux, les visiteurs pourront découvrir les toutes dernières innovations en matière de solutions digitales, audio et vidéo, pour équiper leurs bâtiments, leurs espaces de réunion et de collaboration. En présence des collaborateurs de l’agence Videlio de Bordeaux et de Toulouse, les participants pourront échanger sur leurs projets et besoins, mais aussi découvrir et tester les solutions en présence de partenaires technologiques tels que : AMF, BARCO, Logitech, HP, POLY, Samsung, Televic, Erard Pro, Jabra, Algam, Sony et Cisco.

Valentin Gogibus, responsable de l’activité Videlio-Workplace dans le Sud-Ouest : « Nous sommes ravis d’annoncer cet événement sur Bordeaux. C’est une occasion unique de faire découvrir les solutions audiovisuelles de nouvelle génération à nos clients et futurs clients, mais aussi de pouvoir discuter de leurs projets et comment nous pouvons les guider pour les réussir. Travailler en proximité avec nos clients des régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie nous permet de déployer des solutions adaptées, parfois même sur mesure, afin de leur offrir un accompagnement constant au plus proche de leurs usages quotidiens. »

Programme

9h00 > 9h30 : Accueil café – Pour commencer la journée en douceur en compagnie des collaborateurs et partenaires de Videlio. C’est l’occasion idéale pour se rencontrer, échanger et se préparer pour une matinée riche en découvertes et en discussions.

9h30 > 12h00 : Ouverture du salon dédié où les partenaires présenteront leurs dernières innovations et solutions. Ce sera l’opportunité de découvrir de nouveaux produits, de discuter avec les experts et de nouer des partenariats stratégiques.

12h00 > 14h00 : Organisation d’un déjeuner en compagnie des autres participants et des experts Videlio.

Bordeaux : Cap Sciences – Hangar 20, Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux

Pour s’inscrire gratuitement à cet événement, rendez-vous sur : https://evdr.co/ngf8t