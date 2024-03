Videlio, leader français de l’intégration et des services audiovisuels, complète son équipe de direction en nommant David Sarlabous directeur général en charge du développement. Fort de ses 17 années d’expériences dans la Tech & l’IT, il accompagnera la transformation digitale du Groupe pour accélérer sa croissance sur des marchés en profonde mutation technologique, marchés sur lesquels intégration audiovisuelle et IT convergent rapidement.

Accompagner les clients dans leur transformation digitale

Acteur de grands projets de transformation depuis le début de sa carrière, David Sarlabous aura à cœur d’accompagner les clients de Videlio dans l’adoption des nouvelles solutions au service de leurs nouveaux besoins et usages.

David Sarlabous : “Les marchés de l’audiovisuel subissent une mutation sans précédent, propulsée par une transformation digitale de plus en plus marquée. Entre la mise en œuvre de projets de Digital Workplace, la gestion des solutions cloud, l’intégration d’applications SaaS et la transition vers l’IP, notre secteur connaît une véritable révolution. En tant que leader dans notre domaine, Videlio doit se positionner comme un acteur clé de cette évolution, s’engageant à être le moteur de cette transformation. »

Promouvoir le Digital au sein du groupe Videlio

Pour réaliser cette ambition, David Sarlabous pourra compter sur les expertises reconnues du groupe Videlio, en valorisant une dimension et une culture du digital pour que chaque collaborateur, par ses compétences, sa vision et sa force de conseil, puisse répondre aux grands enjeux stratégiques de leurs clients.

En capitalisant sur le potentiel d’innovation de ses partenaires et en s’associant à de nouveaux acteurs, Videlio vise à transformer son écosystème en un modèle plus agile, adapté aux exigences du marché, favorisant ainsi le développement d’offres innovantes et plus compétitives.

Animer le commerce, la communication & le marketing

Afin d’implémenter et de déployer cette stratégie de Videlio, David Sarlabous pourra compter sur les équipes commerciales de Videlio auprès desquelles il pilotera la stratégie et les actions de développement de Videlio. Enfin, il animera la stratégie communication & marketing du Groupe.

Xavier Renaud, Président du groupe Videlio : « David Sarlabous a démontré ses capacités à diriger des équipes vers le succès, à établir des stratégies de développement innovantes et à améliorer les offres commerciales pour répondre aux défis du marché. Son expérience va lui permettre d’apporter de nouvelles perspectives qui nous aideront à aligner nos services plus étroitement avec les défis présents et à venir de l’industrie audiovisuelle, tout en soutenant la poursuite d’une croissance profitable pour notre groupe. »