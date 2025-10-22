18 mois plus tard, le groupe VFLIT (acronyme de Vous faciliter l’IT) fait le point sur sa réorganisation par métiers. Ses activités sont structurées en quatre pôles : Infogérance, Télécoms, Gestion et Sûreté.

Chaque pôle a son siège social dans une ville du Grand Ouest de la France :

VFLIT Infogérance est basée à Nantes. Ses activités recouvrent l’infrastructure, le cloud souverain, la supervision, les services managés et la cybersécurité de proximité.

VFLIT Télécoms a son siège social à Lorient et propose des services de fournisseur d’accès internet, multi-technologies, multi-opérateurs, communications unifiées (UCaaS), solutions voix-data pour les entreprises et appels de personnes malades.

VFLIT Gestion a son siège social à Bourges et gère l’intégration des logiciels de gestion Sage, EBP, SIRH, BI et ERP métiers.

VFLIT Sûreté a son siège social à La Roche-sur-Yon et couvre la sécurité électronique, la vidéosurveillance des organisations et la vidéoprotection urbaine, le contrôle d’accès et l’interphonie, les alarmes intrusion, la détection d’incendie et les plans particuliers de mise en sûreté (PPMS).

Le groupe est installé dans 12 sites couvrant 6 régions : Angers (Trélazé – 49), Bourges (18), Brest (29), Caen (Ifs – 14), La Rochelle (17), La Roche-sur-Yon (85), Lorient (Caudan 56), Nantes (Saint-Sébastien-sur-Loire 44), Nevers (58), Orléans (45), Rennes (35), Vannes (56). « Notre maillage territorial sur 22 départements est une force : plus les données et les applications sont éloignées, plus le service doit être de proximité », affirme Dave Lecomte, PDG de VFLIT, dans un communiqué. « Cette réorganisation nous a permis de renforcer notre rôle d’acteur régional solide, reconnu pour sa proximité clients. Nous avons aussi gagné en réactivité en unifiant nos équipes. Clairement, 18 mois après cette réorganisation nous pouvons dire sans rougir que nous sommes désormais un groupe plus lisible, plus solide et plus que jamais un partenaire de confiance pour les PME, associations, établissements de santé, professions libérales et collectivités ».

Il y a 18 mois, les salariés étaient associés à un chantier de redéfinition des valeurs du groupe. « Nous sommes aujourd’hui alignés autour de nos quatre valeurs fondamentales : satisfaction client, expertise, esprit d’équipe et proximité », affirme Dave Lecomte.

Le groupe est passé d’un chiffre d’affaires de 34 M€ en 2023 à un chiffre d’affaires de 30 M€ en 2024, et de 250 à 235 collaborateurs aujourd’hui. Une douzaine de recrutements est actuellement en cours.

A présent, VFLIT veut proposer un guichet unique à ses clients. « Avec le projet IT+, dès 2026, on couvrira l’ensemble des besoins numériques de nos clients, de l’intégration à l’exploitation, et toute leurs évolutions au cours de la vie », assure Jean-Emmanuel Urien, directeur général associé du groupe.

Le prochain plan stratégique 2026–2030 sera présenté par VLIFT au printemps 2026.