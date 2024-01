Né du rapprochement de six entreprises du numérique du quart Nord-Ouest de la France aux métiers complémentaires, le groupe VFLIT (Vous Faciliter l’IT) n’avait jamais poussé la logique d’intégration jusqu’à fusionner ses différentes entités et fournir un cadre social commun à ses 250 salariés.

C’est aujourd’hui chose faite. Après sept mois de réunions et de négociations intenses, le groupe est parvenu à simplifier sa structure juridique et à harmoniser ses pratiques et conditions sociales.

Son entité OMR Infogérance a ainsi absorbé Dactyl Infogérance pour former VFLIT Infogérance, qui regroupe ses activités d’intégration, d’hébergement et de services managés. Soit au total 112 salariés, réalisant 16 M€ de chiffre d’affaires annuel.

Siren télécoms a intégré Espace Com et la branche télécoms de CTV – ainsi que quelques actifs d’OMR Infogérance – pour former VFLIT Télécoms, qui compte 70 personnes et pèse 10 M€ de volume d’affaires annuel.

Restent ses activités sûreté (VFLIT Sûreté), portées par CTV, qui représentent 54 personnes et environ 6 M€ de revenus, et son entité Médis qui, renforcée de la branche Gestion de Dactyl infogérance et rebaptisée VFLIT Gestion, compte 8 personnes et facture pour environ 1,5 M€ par an.

Sur le plan social, c’est la convention collective des entreprises du bureau et du numérique (Eben) qui a été adoptée pour tous. Attentif à ce qu’aucun salarié ne perde en salaire, le groupe a accepté d’abonder au-delà des minimums de la convention collective, notamment sur le plan des jours de congé d’ancienneté, de la prime de départ retraite et de la carence maladie (prise en charge à 50%).

Chaque salarié bénéficie désormais du même temps de travail (37h00 par semaine), du même nombre de RTT (12 jours pour les cadres + 1 pour les employés) ou encore des mêmes garanties de complémentaire santé (prise en charge à 100%). Le coût pour l’entreprise de cette harmonisation « par le haut » équivaut à quatre équivalents temps plein supplémentaires.

Selon son président, Dave Lecomte (photo), ce travail d’harmonisation était devenu nécessaire pour insuffler une dynamique de groupe et permettre aux salariés d’y adhérer. À noter que les salariés sont aussi associés à un chantier de redéfinition des valeurs du groupe qui doit aboutir au printemps et qui sera présenté à son assemblée générale de mai. De quoi soigner sa marque employeur.

Quant à la réorganisation, elle vise à intégrer plus naturellement et de manière plus opérante les futures opérations de croissance externe envisagées par le groupe, explique Dave Lecomte. VFLIT recherche en effet activement des opportunités d’acquisition afin de se renforcer sur ses métiers sur ses territoires d’implantation (régions Bretagne, Normandie, Pays-de-la-Loire et Centre-Val de Loire).

Le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 34 M€ en 2023, en croissance de 5%. Celui-ci a été tiré pour l’essentiel par ses activités d’infogérance, son activité télécom marquant le pas en raison de la migration des clients vers la téléphonie cloud. Mais le potentiel de croissance reste intact pour les prochaines années.