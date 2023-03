Depuis la crise Covid, le groupe breton Vous Faciliter l’IT (VFLIT) a mis la cybersécurité au cœur de sa stratégie. Une démarche qui commence à payer, la cybersécurité faisant partie des activités ayant le plus progressé sur son exercice 2022 (clos fin décembre).

Après avoir obtenu sa labellisation ExpertCyber en septembre 2020, l’intégrateur a développé une offre de services d’audits, de tests d’intrusion, et de sensibilisation en complément de son activité historique de distribution et d’implémentation de solutions de cybersécurité préventives et correctives (pares-feux, antivirus, antispam, EDR, authentification, etc.).

Parmi les initiatives qui ont marqué l’exercice 2022 : son roadshow de sensibilisation des utilisateurs à la cybersécurité. Lancé au printemps et reconduit à l’automne, cette campagne de sensibilisation de sa « brigade de cybersécurité » (photo) l’a conduit sur les sites clients de ses onze villes d’implantation et lui a permis de former environ 1.600 personnes issues de plus de 150 organisations. Les très bonnes retombées de cette campagne en termes de détection de nouveaux projets l’ont convaincu de programmer une troisième édition pour cet été.

Autre événement marquant, le lancement fin 2022 de son offre SOC (centre opérationnel de sécurité). Encore en rodage, cette offre s’appuie sur les technologies de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) de LogPoint couplées à celles de SentinelOne pour l’EDR et de N-Able pour l’administration de parc. Une offre qui devrait contribuer à doper ses ventes d’équipements et de solutions d’administration réseau, les clients souscrivant à son service SOC ayant intérêt au préalable à améliorer la qualité de leur réseau pour en tirer tout le potentiel.

À noter enfin que VFLIT vient d’être promu partenaire de l’année de Sonicwall France. « Une distinction qui récompense notre croissance sur la marque, notre expertise, notre fidélité – nous sommes partenaires depuis 20 ans –, la qualité de notre relation… », souligne Dave Lecomte, président de VFLIT.

Au-delà de la cybersécurité, VFLIT a également enregistré une belle progression sur son activité télécom. Une croissance dopée par ses offres opérateur et de téléphonie dans le Cloud. Renforcée par l’acquisition de l’intégrateur normand Espace Com début 2022, l’activité télécom pèse désormais près de 30% du chiffre d’affaires groupe.

L’intégrateur a achevé son exercice 2022 sur un chiffre d’affaires de 32 M€ en croissance de 6,7%. Une croissance sensiblement égale à celle de l’exercice 2021. Son effectif est resté stable autour de 250 salariés.

Sur l’exercice 2023, Dave Lecomte vise une croissance comprise entre 7 et 10%. Il mise pour cela sur la poursuite de la montée en puissance de l’activité cybersécurité, mais aussi sur le déploiement de ses autres métiers (IT, télécoms et sureté) sur l’ensemble de ses zones d’intervention. L’enjeu pour l’intégrateur va également consister à positionner la RSE (responsabilité sociale et environnementale) au cœur de la stratégie de l’entreprise. Une volonté qui devrait se traduire rapidement par la mise en place d’une démarche et d’une offre structurées.