Le Groupe Vous Faciliter l’IT annonce l’acquisition de l’installateur et opérateur local Espace Com. Entreprise de 9 personnes réalisant un peu plus de 1 M€ de chiffre d’affaires annuel, Espace Com est installée à Ifs, dans l’agglomération de Caen (Calvados). Partenaire d’Alcatel-Lucent (dont elle est Certified Business Partner), l’entreprise déploie des solutions de téléphonie d’entreprise, mais également des solutions de vidéosurveillance, de contrôle d’accès, d’affichage dynamique et de sécurité des personnes. Créée en 1997, Espace Com est membre du groupement Convergence depuis 2008.

Pour VFLIT, cette acquisition est l’opportunité de prendre pied en Normandie. Déjà bien implanté dans les régions Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire, et dans le haut de la Nouvelle Aquitaine (La Rochelle) avec un réseau de douze agences, le groupe cherche à étendre son influence dans le grand quart Nord-Ouest de la France.

VFLIT récupère au passage des expertises dans des métiers qu’il connaît bien puisque l’activité d’Espace Com recoupe peu ou prou celle de ses filiales Siren Télécoms et CTV. La première est spécialisée en réseaux, téléphonie et communications unifiées et intervient sur toute la Bretagne, quand la seconde combine, comme Espace Com, télécoms et sureté, et rayonne dans tout le Grand-Ouest.

VFLIT entend profiter de ce rachat pour amorcer le déploiement de ses activités infogérance d’infrastructures, cybersécurité, applications de gestion et sûreté dans les territoires où elles ne sont pas encore. L’objectif étant de faire en sorte que partout où le groupe est implanté, les clients puissent accéder à l’ensemble de ses expertises.

Espace Com conserve son autonomie juridique et devient ainsi la sixième filiale et treizième agence du groupe.

En 2021, VFLIT a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 30 M€, en croissance de 8,2 % par rapport à 2020. Son effectif atteint désormais 260 personnes. Une vingtaine de postes sont actuellement ouverts. Le groupe reste en recherche active de rapprochements avec d’autres entreprises dont l’activité est en lien avec ses métiers.

Légende photo : Jean-Emmanuel Urien, directeur général d’Espace Com, et Dave Lecomte, président de VFLIT