Le groupe Vous Faciliter l’IT (VFLIT) annonce l’acquisition de la société RSS (R.Smart Systems), un spécialiste des systèmes de sûreté (contrôle d’accès, alarme et vidéo surveillance). Implantée à Vannes et comptant dix collaborateurs, RSS vient renforcer l’activité sûreté du groupe, incarnée par sa filiale CTV, qui rayonne dans toute la Bretagne.

Avec ses cinq filiales (OMR Infogérance, Dactyl Infogérance, Medis, Siren Télécoms et CTV), le groupe VFLIT couvre les besoins en infrastructures systèmes et réseaux, services cloud, solutions de gestion, télécoms, téléphonie, et sûreté d’une clientèle de petites et moyennes entreprises régionales. Le groupe, qui a réalisé un chiffre d’affaires de 28 M€ en 2020 (en recul de 5% par rapport à 2019), s’appuie sur un réseau de douze agences employant 230 collaborateurs réparties sur les régions Bretagne, Pays de la Loire, et Centre-Val de Loire.