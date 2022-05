Les autorités de la ville de Shanghai déclarent mettre fin le mercredi 1er juin au strict confinement de deux mois de ses 26 millions d’habitant·e·s, avec l’objectif d’un retour à la « normale » en fin de mois. En plus de soulager une bonne partie de la population de la plus grande ville de Chine, cet assouplissement des restrictions sanitaires pourrait atténuer les perturbations de la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale.

En effet, Shanghai est une importante plaque tournante de la fabrication de composants électroniques et les fermetures liées à l’épidémie de Covid-19 – et à la stratégie « zéro Covid » du gouvernement chinois – ont causé des ruptures mondiales de stock et des changements de stratégie de production, notamment chez Apple. Rappelons que la Chine détenait la plus grande part des exportations de biens intermédiaires mondiaux en 2021, selon l’Organisation Mondiale du Commerce.

Lors d’une conférence de presse, les autorités de la métropole ont déclaré que 1.700 entreprises clés orientées vers la production reprenaient désormais le travail, ainsi que 450 institutions financières et 580 entreprises clés du commerce extérieur.