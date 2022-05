Apple souhaite augmenter sa production hors de Chine où sont actuellement fabriqués 90% de ses produits. La firme de Cupertino invoque des problèmes d’approvisionnement liés aux confinements stricts à Shanghai et Kunshan où travaillent ses sous-traitants taiwanais (Foxconn, Pegatron, Wistron…).

Un article du quotidien économique américain Wall Street Journal précise qu’Apple demanderait à ses sous-traitants de délocaliser une partie de la production d’iPhones vers l’Inde (pour monter de 3 à 6% selon le cabinet d’études Counterpoint) et le nord du Vietnam, sachant qu’Apple continue de réaliser un cinquième de ses ventes en Chine.

Le mois passé, à l’occasion de l’annonce de ses résultats trimestriels, Apple estimait que les problèmes de chaîne d’approvisionnement pourraient avoir un impact d’environ 8 milliards de dollars sur les revenus de la société – après avoir annoncé un deuxième trimestre record de 97,3 milliards de dollars, soit une hausse de 9% par rapport à l’année précédente. Tim Cook, le CEO d’Apple, déclarait alors : « Pour l’avenir, il y a deux contraintes : le Covid et les pénuries de silicium. Pour nous, ces contraintes se situent principalement autour du corridor de Shanghai (…). »

Le WSJ cite des professionnels du secteur estimant que le changement de stratégie de production d’Apple sera long et complexe, d’autant plus que les relations géopolitiques ne sont pas au beau fixe entre les gouvernements chinois et indien.