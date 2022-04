Selon le communiqué d’annonce, elle mettra en œuvre la stratégie channel établie par Laurent Tombois, Country Manager France et Afrique francophone de Bitdefender. Outre le fait de prendre soin du réseau de partenaires existants, cela implique également de recruter des partenaires intégrateurs experts en cybersécurité sur l’ensemble du territoire afin d’accompagner le développement de la société sur le marché des solutions EDR/XDR (eXtended Detection and Response) et des services MDR de détection et réponse managés. Véronique Trad-Savignac compte s’appuyer sur les distributeurs à valeur ajoutée Ingram/Abbakan et Arrow afin de recruter de nouveaux VAR (Value-Added Reseller), intégrateurs et partenaires MSP (Managed Service Provider).