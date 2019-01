Veeam vient de lever 500 millions de dollars auprès d’Insight Venture Partners auquel s’est joint l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada. Le spécialiste du backup indique dans un communiqué qu’il s’appuiera sur cet investissement et sur ses fonds propres pour accélérer son expansion, à la fois par croissance organique (lancement de nouveaux produits axés sur le multi-cloud et extension de l’empreinte géographique) et par des fusions et acquisitions qui conduiront à l’expansion de l’entreprise sur des marchés adjacents.

Avant ce nouvel apport d’argent frais, le financement total dans Veeam s’élevait à environ 32 millions de dollars, comprenant l’apport des fondateurs de la société et un cycle de financement initial de 15 millions de dollars d’Insight Venture Partners

« Nous entretenons une relation de longue date avec Jeff Horing et Michael Triplett d’Insight Venture Partners. Nous travaillons avec eux depuis 2002, année où Insight a investi dans notre première société, Aelita Software », explique dans un communiqué Ratmir Timashev, cofondateur et vice-président exécutif Ventes et marketing de Veeam. « À l’époque, nous avions recours à Insight pour fournir des conseils et un soutien stratégiques. Après avoir vendu cette société à Quest Software en 2004, nous avons poursuivi notre relation. Au fil des ans, Insight a été un conseiller de confiance auprès de Bill Largent, Andrei Baronov et moi-même, notamment en prenant une participation minoritaire dans Veeam en 2013. » Michael Triplett, directeur général d’Insight Venture Partners, rejoindra le conseil d’administration de Veeam.

Interrogé par CRN, Ratmir Timashev a expliqué que ce nouveau financement permettait à la société d’éviter une introduction en bourse. Selon lui, la société, rentable depuis 10 ans, a généré près de 1 milliard de dollars de réservations et environ 250 millions de dollars de liquidités l’année dernière, et conquiert chaque année de 3 à 4% de part de marché sur ses concurrents.