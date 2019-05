A l’occasion de la conférence VeeamON qui s’est déroulée à Miami la semaine dernière, le spécialiste de la protection des données a indiqué avoir engrangé sur un an plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires « rejoignant ainsi l’élite des éditeurs de logiciels ayant franchi cette étape », ainsi que le précise un communiqué. Veeam affirme avoir dépassé la barre des 350.000 clients et annonce plus de 4.000 nouveaux clients chaque mois,

« Veeam a créé le marché de la sauvegarde VMware et l’a dominé en tant que leader au cours des dix dernières années. C’était l’acte 1 de Veeam et je suis ravi que nous avons dépassé la barre du milliard de dollars. En 2013 j’avais prédit que nous y parviendrions en moins de six ans et nous l’avons fait », a déclaré Ratmir Timashev, cofondateur et vice-président directeur, ventes et marketing. Ce dernier a annoncé un nouveau chapitre d’une histoire à succès. « Cependant, le marché est en train de changer. La sauvegarde est toujours essentielle, mais les clients développent maintenant des clouds hybrides avec AWS, Azure, IBM et Google. Ils ont besoin de plus que de la sauvegarde. Pour réussir dans cet environnement en mutation, Veeam a dû s’adapter. Veeam, avec ses plus de 60.000 partenaires et fournisseurs de services et avec le plus vaste écosystème de partenaires technologiques, notamment Cisco, HPE, NetApp, Nutanix et Pure Storage, est le mieux placé pour dominer la nouvelle gestion des données en nuage dans notre Acte II. Notre vision et notre stratégie pour le cloud hybride nous permettront d’obtenir le genre de succès que d’autres ne peuvent que rêver. »

Au cours de la conférence, la société a annoncé le lancement d’un nouveau programme « with Veeam ». Reposant sur la Veeam Avalaibility Platform, il voit Veeam s’associer aux principaux fournisseurs de stockage d’entreprise et de solutions d’hyperconvergence pour fournir à ses clients des solutions de stockage secondaires. Des solutions ont déjà été développées avec ExaGrid et Nutanix, et d’autres devraient suivre. « Notre stratégie a toujours été d’être ouverte et agnostique en travaillant avec un vaste écosystème de partenaires afin de mieux répondre aux besoins de nos clients communs », a expliqué Ratmir Timashev. « Avec l’annonce de notre programme « with Veeam », nous poussons cette stratégie vers de nouveaux sommets pour aider les organisations à atteindre les niveaux de protection, de conservation, de disponibilité et de gestion des données exigés par leur entreprise. »

En fonction des travaux d’intégration des partenaires et des clients ciblés, les solutions unifiées « with Veeam » offriront un ensemble de formats et de fonctionnalités correspondant aux exigences des différents segments de marché.

Certaines solutions seront commercialisées et leur maintenance assurée directement par un partenaire d’infrastructure. D’autres seront fournies par divers distributeurs et/ou intégrateurs systèmes, selon la zone géographique ou le réseau de partenaires.