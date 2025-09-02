Le spécialiste de la protection de données Varonis annonce l’acquisition de la startup californienne SlashNext. Fondée en 2017, SlashNext propose des solutions anti-phishing basées sur des modèles d’IA prédictifs. Elles visent à prévenir les attaques par hameçonnage ciblé et d’ingénierie sociale, via les boites mails et les messageries collaboratives tels que Slack, Teams et WhatsApp. Non divulgué, le montant de la transaction est évalué par Bloomberg jusqu’à 150 millions de dollars.

Varonis va intégrer la technologie de SlashNext à sa plateforme SaaS de protection des données qui utilise aussi l’IA pour analyser, classifier et verrouiller les données sensibles.

« En reliant les e-mails, l’identité et les données, nous augmenterons considérablement la valeur de notre service MDDR [de détection et réponse gérée] et aiderons nos clients à bloquer les menaces dans leur boîte de réception, source de nombreuses violations de données », commente dans un communiqué Yaki Faitelson, PDG et cofondateur de Varonis.

La plateforme de Varonis proposait déjà des fonctions pour protéger les données sensibles contenues dans les emails. L’acquisition de SlashNext lui permet d’entrer véritablement sur le marché de la sécurité de la messagerie. Avec l’augmentation et la complexité croissante des attaques d’ingénierie sociale, ce dernier est en croissance rapide et pourrait doubler pour dépasser les 10 milliards de dollars d’ici 2032.

Il s’agit de la seconde acquisition de Varonis cette année, après celle de Cyral, une société de sécurité de bases de données, en mars dernier