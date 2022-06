La nouvelle levée de Vade a comme un parfum de revanche pour le spécialiste français de la sécurité des e-mails. L’affaire judicaire qui l’avait opposé à ProofPoint l’avait conduit à annuler un précédent tour de table de 70M d’euros, qui devait être mené par le fonds américain Général Catalyst. Cette fois le montant est de 28M d’euros mais il témoigne de la confiance retrouvée des investisseurs. L’entreprise annonce d’ailleurs qu’elle compte procéder à un nouveau tour de table, plus conséquent, dans les mois à venir.

Le tour de table reste cette fois tricolore et réunit Tikehau Ace Capital ainsi que l’Etat via French Tech Souveraineté, un fonds opéré par BpiFrance et Auriga Partners. Avec les capitaux levés, Vade entend accélérer son expansion internationale et optimiser son offre, en particulier en direction des fournisseurs de services gérés MSP.

« L’intérêt pour nos produits, en particulier chez les MSP, est incroyable », souligne Maya Gershon, Chief Revenue Officer chez Vade. « Ces nouveaux investissements vont nous permettre de nous associer à davantage de partenaires de distribution en Amérique du Nord et en Europe, deux marchés clés. »

Vade indique que son produit phare de sécurité de l’email, Vade for M365, pensé spécialement pour les MSP, a enregistré une croissance de plus de 100 %. L’entreprise compte désormais presque 200 employés et prévoit d’en recruter 80 de plus d’ici la fin de l’année.

« Nous sommes convaincus que Vade dispose de tous les fondamentaux pour devenir un acteur d’envergure mondiale », déclare Jacques Chatain le PDG d’Auriga Partners. Le marché de la sécurité de l’e-mail que l’entreprise française adresse est conséquent. Market Research Future (MRFR) estime qu’il représentera 6,8 milliards de dollars d’ici 2025.