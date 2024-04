Le conglomérat américain de soins de santé UnitedHealth Group a détaillé dans les résultats de son premier trimestre l’impact financier de la cyberattaque dont il a été victime. En février dernier, sa filiale Change Healthcare avait été ciblée par un ransomware. Cette filiale, qui emploie 400.000 personnes, est la plus grande plateforme d’échange de paiements utilisée par les médecins, les prestataires de soins de santé et plus de 70 000 pharmacies aux États-Unis.

Le groupe a chiffré à 872 millions de dollars les effets de la cyberattaque sur son bénéfice d’exploitation au premier trimestre. Le montant inclut 595 millions de dollars de coûts directs pour le rétablissement des systèmes affectés et 280 millions de dollars liés à la perturbation des activités.

Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats, UnitedHealth Group a déclaré que les efforts pour rétablir l’ensemble des services étaient toujours en cours et a estimé les coûts directs pour l’ensemble de l’année 2024 entre 1 et 1,15 milliard de dollars. Le coût pourrait monter jusqu’à 1,6 milliard de dollars en intégrant les perturbations des activités.

A titre de comparaison, le géant de l’hôtellerie MGM Resorts avait déclaré une perte de 100 millions de dollars suite à l’attaque sur ses casinos de Las Vegas. Pas de quoi cependant ébranler financièrement UnitedHealth Group, qui a publié un chiffre d’affaires de 99,8 Md$ au premier trimestre avec un bénéfice d’exploitation de 7,9 Md$. La société a d’ailleurs maintenu ses prévisions de bénéfices ajustés pour l’ensemble de l’année.

Mais le groupe n’en a pas encore fini avec cette cyberattaque. Alors que le gang de ransomware BlackCat avait revendiqué l’attaque initiale, un nouveau gang appelé RansomHub est entré en scène le 15 avril en divulguant sur le dark web des captures d’écran de documents qui contiendraient les données sensibles volées dans les systèmes de Change Healthcare.

Selon le site spécialisé Bleepingcomputer, cette nouvelle menace viendrait d’un ancien affilié de BlackCat qui aurait coordonné l’attaque sans percevoir sa part d’une rançon de 22 millions de dollars qu’aurait versé UnitedHealth. L’affilié, qui aurait conservé 4 To de données volées, aurait alors rejoint RansomHub et exige qu’une nouvelle rançon soit versée sous 5 jours sous peine de les vendre au plus offrant.