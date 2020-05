Profitant de sa conférence Build 2020 – transformée en événement virtuel pour cause de Covid-19 – Microsoft a annoncé Microsoft Cloud for Healthcare, une solution verticale dédiée comme son nom l’indique au secteur de la santé. S’appuyant sur des applications existantes – Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Customer Service, Azure IoT et Healthcare Bot Service – elle est destinée à aider les hôpitaux et les prestataires de soins à améliorer l’engagement des patients, à mieux gérer les besoins de ces derniers et du personnel, à renforcer la collaboration entre les professionnels, à améliorer la compréhension des données cliniques et opérationnelles et à déployer les ressources plus efficacement.

« Microsoft Cloud for Healthcare étend la valeur des services cloud Microsoft existants et des visites virtuelles des équipes, ce qui permet aux équipes soignantes de collaborer plus rapidement et plus facilement, de communiquer, de coordonner les soins et de générer des informations qui aident à améliorer les résultats pour les patients et l’efficacité du flux de travail», expliquent dans un billet de blog Tom McGuinness, vice-président Microsoft Worldwide Health et le Docteur Greg Moore, vice-président de Microsoft Health.

L’offre Microsoft Cloud for Healthcar permettra aux organismes de santé de consommer, accéder et partager les informations rapidement et en toute sécurité en s’appuyant notamment sur la norme d’interopérabilité et d’échanges des données FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resource) développée par l’organisation à but non lucratif Health Level Seven International.

Par ailleurs, les établissements de soins pourront enrichir l’offre en s’appuyant sur un écosystème de partenaires spécialisés tels qu’Epic, GE Healthcare, Adaptive Biotechnologies, Walgreens Boots Alliance, Nuance ou encore Novartis.

Microsoft Cloud for Healthcare est proposée gratuitement pour un essai de 6 mois.