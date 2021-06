Encore une étude qui démontre l’attrait du public pour les Chromebook. Si le secteur de l’éducation représente toujours la plus grande part des expéditions, leur popularité auprès des consommateurs traditionnels a atteint de nouveaux sommets constate StockApps.com. Selon le site d’information spécialisé (qui a compulsé les sources de Statista et Canalys), les livraisons mondiales de Chromebook ont grimpé de 276 % en glissement annuel pour atteindre 12 millions d’unités au premier trimestre 2021. Un succès dû au Covid et à l’apprentissage à distance.

Au premier trimestre 2020 environ 3,2 millions de Chromebook avaient été vendus dans le monde. La forte progression des ventes s’est ensuite poursuivie tout au long de l’année , avec notamment 11 millions d’unités expédiées entre septembre et décembre. Au 31 décembre on comptabilisait 29,6 millions d’unités livrées au cours de l’année 2020.

Sur les 12 millions de livraisons effectuées au premier trimestre 2021, HP s’arroge la part du lion avec plus de 4 millions d’unités , soit une croissance de 633% et une part de marché de 36,4%. Vient ensuite Lenovo avec 25% des ventes, contre 23,8% un an plus tôt, et 3,4 millions d’appareils livrés. Acer occupe la troisième place du classement avec 1,43 million d’unités vendues (+178%) et une part de marché de 16,1%. On trouve ensuite Samsung qui avec 1,2 million d’unités livrées affiche la plus forte croissance (+2.233%). Dell, dont les ventes ont quasiment doublé en un an, clôt ce top 5 avec 1 million d’appareils expédiés.

On notera que ces chiffres diffèrent toutefois de ceux fournis par IDC. Selon le cabinet d’analyse il a été livré 13 millions de Chromebooks au premier trimestre, ce qui représente une croissance en année glissante de 357,1%.