L’État va apporter son aide au secteur du reconditionnement d’appareils numériques. Le marché est en plein essor, avec environ 2,8 millions de téléphones reconditionnés vendus sur le marché français en 2020, dont environ 30 % reconditionnés en France. Mais le secteur reste fragile, reposant sur un tissu de petites entreprises, avec des marges faibles et une vive pression concurrentielle.

Pour soutenir la filière, un dispositif de soutien de 15 millions d’euros est donc mis en place qui prévoit la création d’un label et une aide directe versée pour chaque équipement reconditionné (téléphone ou tablette).

Les entreprises pourront faire leur demande d’aide jusqu’au 31 mars 2023, à condition bien sûr de respecter le cadre normatif en vigueur. Un rappel pas anodin, alors que la DGCCRF pointait dans un récent rapport l’utilisation souvent abusive du terme « reconditionné » et les manquements de certains distributeurs.

Le gouvernement indique également vouloir engager un travail de structuration de la filière industrielle du reconditionnement, notamment en la valorisant auprès des consommateurs et des acheteurs publics et en soutenant le développement de la formation à la réparation et au reconditionnement de produits numériques.

Enfin, un groupe de travail va être mis en place qui devra « évaluer la façon dont les vendeurs de matériel électronique extra-communautaires s’acquittent de leurs obligations légales et de proposer des dispositifs à même de corriger d’éventuelles distorsions de concurrence le cas échéant ». Ses conclusions sont attendues d’ici la fin de l’année.