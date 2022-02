Une cyberattaque menée le 29 janvier contre Oiltanking et Mabanaft, deux filiales allemandes du groupe pétrolier Marquard & Bahls, perturbe depuis quelques jours l’approvisionnement en essence de l’Allemagne.

Selon un communiqué, « les terminaux d’Oiltanking Deutschland GmbH & Co. KG fonctionnent avec une capacité limitée et la société a déclaré un cas de force majeure. Mabanaft Deutschland GmbH & Co. KG a également déclaré un cas de force majeure pour la majorité de ses activités d’approvisionnement intérieur en Allemagne. »

En conséquence, la société Shell, une des clientes d’Oiltanking, réachemine actuellement ses livraisons de carburant vers d’autres dépôts.

Les deux sociétés piratées déclarent mener une enquête approfondie avec des spécialistes externes et en collaboration avec les autorités compétentes.

Selon le quotidien économique Handelsblatt, le secteur de l’énergie allemand n’est pas paralysé pour autant car le pays recense 26 entreprises spécialisées dans l’approvisionnement en carburant.

Cette attaque contre la filiale pétrolière de l’Allemagne a lieu moins d’un an après la cyberattaque du groupe Colonial Pipeline aux États-Unis, qui avait entraîné l’arrêt temporaire de la chaîne d’approvisionnement en 2021 ainsi que le paiement d’une rançon de 4,4 millions de dollars en bitcoins au groupe de rançongiciel DarkSide.