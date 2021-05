Colonial Pipeline a dû interrompre toutes ses opérations vendredi 7 mai après avoir été victime d’une cyberattaque par rançongiciel.

La société transporte chaque jour 380 millions de litres de fioul sur plus de 8.800 km de pipelines, du Texas à la région de New York. Cela représente 45% du carburant consommé sur la côte Est des Etats-Unis.

Dans un communiqué, le groupe indique avoir engagé une société de cybersécurité pour enquêter sur l’incident en plus d’avoir informé les forces de l’ordre et les agences fédérales, dont la CISA, l’Agence américaine de la sécurité des infrastructures et de la cybersécurité.

Un plan de redémarrage du système est en cours, en collaboration avec la Maison Blanche, a précisé la société dimanche. Il a rétabli le service sur des réseaux latéraux entre les terminaux et les points de livraison. Les lignes principales restent cependant inopérantes à ce jour. Ni les autorités fédérales, ni Colonial Pipeline n’ont donné de date pour une réouverture complète du système.