L’équipement informatique est source de frustration en cette rentrée. C’est ce qui ressort d’une enquête réalisée pour le compte de la start-up Fleet (fourniture d’équipements en DaaS pour startups et TPE) et menée auprès de 2 102 personnes salariées de TPE, PME, ETI et GE. Ainsi, une majorité des répondants se considèrent comme moyennement (20%) ou pas du tout bien équipés (39%), alors que 41% seulement se déclarent totalement bien équipés.

Les salariés se plaignent en premier lieu de la lenteur de leur ordinateur (59%). Ce dernier étant fréquemment un portable, 45% voient l’autonomie comme un souci et 31% la qualité de la connexion Wifi. Par ailleurs, 30 % aimeraient avoir un écran plus grand et 27 % un ordinateur plus léger.

Des critiques qui peuvent être aussi mises sur le compte d’ordinateurs plus tout jeunes. Seulement 11% de chanceux utilisent du matériel très récent ayant moins d’un an. La proportion monte à 19% pour 1 à 2 ans, à 33% pour 3 à 4 ans et même à 37% pour ceux qui ont le même ordinateur depuis plus de 4 ans. Sans surprise une large majorité (58%) souhaiterait un nouveau modèle plus performant.

Toutefois 35% avouent ne pas avoir réclamé à changer d’ordinateur, 31% ont vu leur demande de renouvellement refusée et 32% évoquent les difficultés d’approvisionnement en raison des pénuries. Sur ce dernier point, ils sont 41% à penser que leur entreprise n’a pas du tout anticipé une pénurie de portables à la rentrée.

Avec de tels résultats et avec un marché grand public qui décroche, on comprend le choix des constructeurs de PC de se recentrer sur le segment des entreprises, plus résilient et avec de larges besoins de renouvellement.

Méthodologie : Enquête réalisée auprès de 2 102 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Sondage effectué en ligne entre le 5 et 13 septembre 2022 à partir du panel de répondants BuzzPress (27 000 personnes en France).