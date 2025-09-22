L’inexorable montée en puissance du digital dans le quotidien des entreprises les amène à s’appuyer sur des systèmes d’information toujours plus étendus pour mener à bien leurs opérations et gagner en compétitivité. Toutefois, cette situation nécessite impérativement de pouvoir piloter et suivre au quotidien ces transformations profondes pour s’assurer de bénéficier d’un SI industriel, performant et sécurisé. Voici trois points clés à prendre en considération pour mener à bien son projet de mise en œuvre et d’évolution de sa stratégie de Digital Workplace.

Gérer et connaitre son parc IT

Sur ce point, comme nous l’avons évoqué, le parc IT et la Digital Workplace sont des environnements mouvants, hétérogènes et complexes qui mettent à rude épreuve les Directions des Systèmes d’Information pour piloter leurs projets au quotidien. En ce sens, une vue claire et en temps réel sur son parc et sur ses applicatifs est nécessaire pour prendre les bonnes décisions et offrir à ses équipes un espace de travail engageant. Cela constitue également un impératif pour veiller à la conformité de son SI et à la bonne gestion de ses licences. Une vue centralisée dressant une cartographie de son système d’information est donc un pilier central pour gérer efficacement sa Digital Workplace.

Sécuriser sa Digital Workplace

Un autre aspect stratégique à prendre en compte dans son projet de gestion de sa Digital Workplace est le volet cyber. En effet, sévèrement éprouvé, le SI des entreprises se doit d’être parfaitement sécurisé pour ne pas être impacté par des cyberattaques toujours plus complexes. En ce sens, piloter de manière unifiée la cybersécurité de son parc et de sa Digital Workplace est fondamental pour sécuriser tous les devices de son organisation (fixes et mobiles) : déploiement centralisé des solutions, antivirus, patch management…. Il est alors possible de piloter cette opération de manière simple et efficace sur tout son parc. Au-delà de ces éléments, il est aussi important de tirer parti d’outils de nouvelle génération à l’image du SOC as a service qui viennent compléter les politiques cyber et protéger le SI des nouvelles menaces grâce à une analyse en profondeur.

S’appuyer sur une infrastructure industrielle

Un troisième point à prendre en considération est lié à la qualité des infrastructures utilisées pour héberger sa Digital Workplace. Sur ce point, externaliser tout ou partie de son SI, de ses données et de ses applications auprès d’un tiers ne peut se faire sans une analyse approfondie de l’infrastructure proposée. Attention à bien évaluer les services proposés, les SLA, les agréments et certifications (ISO 27001, HDS, etc.). Tous ces éléments permettent de faire des choix pertinents et de s’appuyer sur des infrastructures de qualité.

Ces premiers éléments sont des prérequis incontournables pour gérer, mettre en œuvre et exploiter avec succès une Digital Workplace performante et sécurisée.

Christian CLAUDE, Consultant Expert Endpoint et Digital Workplace chez Cegedim Outsourcing