Après une baisse d’activité en fin du précédent exercice, NetApp renoue avec une tendance plus favorable. Le spécialiste du stockage a publié un chiffre d’affaires de 1,66 Md$ pour son second trimestre fiscal clos le 25 octobre, en hausse annualisée de 6%. Dans le détail, grâce aux ventes robustes de baies de stockage 100% Flash, les revenus des produits ont augmenté de 9% à 768 M$, tandis que les services de stockage ont progressé de 4% à 890 M$, dynamisés notamment par les services liées à la cyber-résilience et à l’IA.

Par segments, le cloud hybride et le cloud public ont chacun enregistré une croissance de 6%, avec des revenus respectifs de 1,46 Md$ et 168 M$. Les ventes de baies 100% flash ont bondi de 19% d’une année sur l’autre pour atteindre un chiffre d’affaires annualisé (ARR) de 3,8 Md$.

« Notre solide performance au deuxième trimestre a été portée par un autre trimestre record dans le stockage 100 % Flash et par de solides performances dans les services de stockage cloud propriétaires et de marché », a déclaré le PDG George Kurian. « Nos solutions différenciées uniques en matière de stockage flash, bloc, cloud et IA s’adressent à des marchés qui sont soutenus par des vents favorables à la fois séculaires et spécifiques à l’entreprise. »

Le groupe californien a enregistré un bénéfice de 299 M$ sur le trimestre contre 233 M$ un an plus tôt, soit une hausse de 28%. Le bénéfice ajusté par action (non Gaap) est de 1,87$ contre 1,58$ un an plus tôt et supérieur au consensus de 1,78$ visé par les analystes.

Cette dynamique retrouvée permet à Netapp de revoir à la hausse son bénéfice annuel et ses prévisions de chiffre d’affaires. La société prévoit désormais que son bénéfice ajusté par action pour 2025 se situera entre 7,20 et 7,40$, contre une fourchette précédente de 7 à 7,20$. Le chiffre d’affaires devrait se situer entre 6,54 et 6,74 Md$, contre une précédente fourchette de 6,48 à 6,68 Md$.