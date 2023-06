Malgré un ralentissement confirmé de l’activité en fin d’exercice, les résultats de Netapp ont été bien accueillis à Wall Street. Le groupe a dépassé les attentes des analystes pour son quatrième trimestre fiscal clos le 28 avril et déclaré voir des signaux positifs pour 2024. Le cours de son action progressait de près de 9% au lendemain de la publication.

Les revenus au T4 du spécialiste du stockage s’affichent en baisse de 6% d’une année sur l’autre à 1,58 Md$. Une baisse due entièrement aux produits dont les revenus s’établissent à 744 M$ contre 894 M$ un plus tôt quand, à l’inverse, les services ont progressé de 796 M$ à 837 M$. Les ventes de baies 100% flash sont notamment en baisse de 4% pour un chiffre d’affaires annuel de 3,1 Md$.

Alors que les clients continuent d’optimiser leurs dépenses cloud, le segment du cloud hybride a souffert avec une baisse de 8% à 1,43 Md$. Moins lourds dans la balance, les services de cloud public sont restés dynamiques et progressent de 26% à 151 M$. Le revenu récurrent annuel du cloud public a ainsi atteint 620 M$, dépassant les attentes de Netapp avec une progression de 23%

Le groupe californien a enregistré un bénéfice de 245 M$ sur le trimestre, contre 259 M$ un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action est de 1,54$, à comparer à un consensus de 1,35$ et un niveau de 1,42$ un an avant. Pour rappel, le groupe a finalisé un plan de réduction de 8% de ses effectifs dont les charges ont été comptabilisées sur les comptes du T3.

Sur l’ensemble de l’exercice le bénéfice atteint 1,27 md$ contre 937 M$ un an plus tôt. Un premier semestre relativement solide permet aussi à Netapp de maintenir une croissance de 1% sur l’exercice avec un chiffre d’affaires de 6,36 Md$.

« Notre concentration accrue et notre exécution disciplinée ont produit de solides résultats au quatrième trimestre dans un environnement dynamique. Les projets de transformation numérique impliquant l’analyse commerciale, l’IA, la sécurité des données et la modernisation des applications, à la fois sur site et dans le cloud, restent les principales priorités informatiques », a commenté dans un communiqué le PDG George Kurian.

Lors de ses échanges avec les analystes, le dirigeant a mis en avant les efforts de revigoration du portfolio avec notamment le lancement des baies de stockage Séries C, dotées de SSD QLC plus économiques, ou encore la série ASA pour le stockage SAN, optimisée pour le stockage de blocs.

« En entrant dans l’exercice 24, je suis convaincu que ces actions nous permettront de stimuler la croissance des revenus des produits et de regagner des parts de marché sur le marché des baies 100 flash », a-t-il déclaré. « Nous voyons des signes positifs précoces, mais le plein bénéfice de ces changements prendra du temps à se développer et devrait être un moteur de croissance du chiffre d’affaires des produits au second semestre », a précisé le dirigeant.

Les perspectives à court terme restent fragiles avec un chiffre d’affaires attendu en baisse séquentielle, entre 1,33 et 1,48 Md$, et un BPA entre 1 et 1,10$. Pour l’ensemble de l’exercice 2024, Netapp ne donne pas de prévision de chiffre d’affaires mais prévoit un BPA non Gaap entre 5,65 et 5,85$, supérieur au consensus de 5,57$.