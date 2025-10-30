Microsoft démarre en trombe son exercice fiscal 2026, avec des résultats portés par l’accélération de la demande sur les marchés du cloud et de l’intelligence artificielle.

Sur le premier trimestre clos fin septembre, la firme de Redmond réalise un chiffre d’affaires de 77,7 milliards de dollars en hausse de 18% sur un an, dépassant les attentes des analystes qui anticipaient 75 milliards de dollars. Le bénéfice net bondit de 12% à 27,7 milliards de dollars. Le bénéfice ajusté par action ressort à 4,13 dollars, bien au-dessus des 3,67 dollars visés par le consensus.

Le cloud Azure, moteur des performances du groupe, a enregistré une progression spectaculaire de 40% sur un an, accélérant par rapport aux 39% du trimestre précédent. Il tire la croissance de la division « Microsoft Cloud », qui regroupe l’ensemble des services cloud du groupe. Cette dernière a vu ses revenus progresser de 26% sur un an à 49,1 milliards de dollars.

La croissance d’Azure a été tirée par l’essor de la demande pour l’IA générative qui a poussé plus d’acteurs à migrer leurs données vers le cloud. De quoi alimenter le carnet de commandes d’obligations restantes (RPO), qui bondit à 392 milliards de dollars, en hausse de 52% sur un an.

Lors des échanges avec les analystes, les dirigeants de Microsoft ont rappelé que les infrastructures disponibles restaient durablement insuffisantes, la demande continuant de dépasser l’offre. Le groupe prévoit d’accroitre sa capacité totale en IA de plus de 80 % cette année et de doubler quasiment la superficie totale de ses centres de données au cours des deux prochaines années.

Le CEO Satya Nadella a décrit les investissements de Microsoft dans l’infrastructure comme « la construction d’un cloud à l’échelle planétaire et d’une usine d’IA, maximisant les jetons par dollar et par watt tout en soutenant les besoins de souveraineté des clients et des pays ».

La directrice financière de Microsoft, Amy Hood, a déclaré que les dépenses d’investissement de l’entreprise au premier trimestre fiscal s’élevaient à 34,9 milliards de dollars, un montant supérieur aux 30 milliards de dollars estimés en juillet. Elle a ajouté que le taux de croissance des dépenses d’investissement pour l’exercice 2026 serait également supérieur à celui de 2025.

Cette tension sur les infrastructures se reflète dans les perspectives. Microsoft anticipe un ralentissement de la croissance d’Azure à 37% sur le trimestre en cours, un objectif néanmoins supérieur à la prévision de 36,5% établie par les analystes.

Malgré ces résultats solides, la flambée des dépenses d’investissement fait sourciller Wall Street. L’action Microsoft reculait de plus de 3% jeudi en séance.