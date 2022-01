Alors que le Nasdaq vacille, Microsoft a réconforté en annonçant une nouvelle fois des trimestriels très solides. Pour son deuxième trimestre fiscal clos fin décembre, le géant informatique a publié un chiffre d’affaires de 51,7 milliards de dollars, en hausse de 20% sur un an. Les analystes attendaient 50,9 milliards de dollars. Par ailleurs son bénéfice net a progressé de 21% à 18,7 milliards de dollars ou 2,48 dollars par action, quand le consensus était de 2,32 dollars.

Le cloud, premier moteur de Microsoft, continue de tourner à plein régime. La division « Intelligent Cloud » qui englobe la plateforme Azure, les serveurs et les services de cloud computing a progressé de 26% pour atteindre 18,3 milliards de dollars. La plateforme Azure bondit de 46% sans toutefois égaler sa performance de 50% au trimestre précédent.

La ligne d’activités « Productivity and Business Processes » qui englobe Office, Dynamics et LinkedIn a affiché des revenus en augmentation de 19% à 15,9 milliards de dollars. Les produits Office progressent de 14% pour la partie professionnelle et de 15% pour la partie grand public. LinkedIn et Dynamics font encore mieux, avec 37% et 29% respectivement.

Enfin, en croissance de 15% les revenus de la division More Personnal Computing ont atteint 17,5 milliards de dollars. Les revenus Windows OEM sont en hausse de 25%, les produits et services Xbox en croissance de 10%, les revenus issus de la publicité sont aussi en hausse de 32%. Même les revenus issus des produits Surface, qui étaient en repli de 17% au précédent trimestre, reviennent dans le vert avec une hausse de 8%.

A l’avenir, les revenus de cette troisième grande ligne d’activités devraient profiter de la méga-acquisition d’Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars, avec laquelle Microsoft entend poser les fondations de son « métavers ». « Nous nous sentons très bien placés pour surfer sur ce qui est essentiellement, je pense, la prochaine vague de l’internet », a déclaré le PDG Satya Nadella lors d’un échange avec les analystes.

Cette réunion a aussi l’été l’occasion pour Microsoft de faire le point sur ses perspectives. L’entreprise prévoit une accélération de la croissance d’Azure d’un trimestre sur l’autre et un chiffre d’affaires pour le trimestre en cours compris entre 48,5 et 49,3 milliards de dollars.

Enfin, Microsoft s’est montré à nouveau généreux avec ses actionnaires en leur retournant au Q2 10,9 milliards de dollars, autant qu’au trimestre précédent, mais 9% de plus qu’au second trimestre de l’exercice 2021.