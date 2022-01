La bourse de Wall Street vient de connaître sa pire semaine depuis le début de la pandémie de Covid-19. L’indice général S&P 500 est en retrait de 8% et le Nasdaq a perdu 15% en deux mois. Même si sept mastodontes connaissent une forte hausse en ce début d’année – Google (+67%), Amazon (+9,7%), Facebook (+25%), Apple (+21%), Microsoft (+ 52%), Tesla (+64%) et Nvidia (+144%) – après un an d’ultraspéculation, de nombreuses valeurs high tech s’effondrent et le bitcoin dégringole.

L’action de l’entreprise de visioconférence Zoom est passée de 450 à 202 dollars du fait du ralentissement de sa croissance. La firme de télémédecine Teladoc a vu son cours divisé par trois en un an. Le fonds Ark Innovation, dont la valeur avait été multipliée par 2,5 en 2020, a reculé d’un tiers depuis son pic en février 2021. PayPal a reculé de 20% en un an, de 40% par rapport à son plus haut niveau l’été dernier. Square, la deuxième entreprise du fondateur de Twitter, Jack Dorsey, a perdu plus d’un quart de sa valeur depuis l’été 2021.

Quant au bitcoin, sa valeur s’est effondrée de 50% entre novembre 2021 et lundi 24 janvier 2022.

L’argent magique existe : il peut disparaître aussi vite qu’il est apparu, sans aucune création de valeur. Ainsi, selon l’agence Bloomberg, en ce début 2022, les dix personnes les plus riches de la planète ont ‘perdu’ 125 milliards de dollars, soit 9% de leur fortune en un clin d’œil. Elles avaient ‘gagné’ 402 milliards en 2021. La fortune d’Elon Musk, le patron de Tesla, est passée de 338 milliards en novembre 2021 à 243 milliards au 21 janvier 2022. Celle de Jeff Bezos, l’ex-PDG d’Amazon, a diminué de 45 milliards tandis que celle de Bill Gates a baissé de 25 milliards de dollars.

Selon notre confrère du Monde basé à New York, ceci n’est qu’un avant-goût de ce qui va arriver en France.