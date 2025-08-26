Le fonds étatsunien Thoma Bravo va racheter l’éditeur Verint Systems pour 2 milliards de dollars. Verint édite des solutions d’Actionnable Intelligence, c’est-à-dire des solutions d’analyse permettant les prises de décision en matière de sécurité des informations et de fidélisation des clients.

Sous réserve des validations d’usage, la finalisation de l’opération aura lieu d’ici début 2026. A l’issue de la transaction, il est prévu que Verint fusionne avec Calabrio, un éditeur de Minneapolis, également détenu par Thoma Bravo, depuis 2021. L’objectif du fonds est de créer un géant de l’expérience client (CX) boostée à l’intelligence artificielle (IA).

« Calabrio et Verint proposeront une gamme de produits performants pour accélérer la réalisation d’une vision commune : fournir une plateforme CX ouverte et basée sur l’IA aux clients qui cherchent à obtenir des résultats commerciaux solides dans leurs opérations. En tant que société fusionnée, nous sommes bien placés pour faire progresser le secteur », se félicite Dave Rhodes (cf.photo), le directeur général de Calabrio, dans un communiqué.

Thoma Bravo gère plus de 184 milliards de dollars d’actifs selon des chiffres datant du 31 mars dernier. Le fonds étatsunien fait partie des plus grands investisseurs au monde dans le secteur du logiciel. Il a acquis – ou pris des parts – dans plus de 530 éditeurs de logiciels. Il vient notamment de signer un accord de 12,3 milliards de dollars pour acquérir Dayforce, un éditeur canadien de solutions en ressources humaines.