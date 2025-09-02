Technilog, éditeur de logiciels B2B spécialisés dans l’acquisition, le traitement et la restitution de données terrain générées par tout système et équipement connecté, présente un frontal de communication multiprotocole de nouvelle génération.

Le frontal de communication multiprotocole, multiapplication, multicanal assure la communication entre les équipements et applications métiers. DevI/O connecte, unifie et sécurise les échanges de données entre équipements et applications, assurant une intégration fluide, fiable et performante au sein des systèmes industriels.

Frontal de communication multiprotocole, multicanal et multiapplication

DevI/O est un frontal de communication puissant et polyvalent conçu pour répondre à tous les besoins en collecte de données industrielles. Compatible avec une multitude de protocoles de communication, DevI/O offre une intégration fluide avec les applications d’automatisation, de supervision et de contrôle industriel. Ses utilisateurs bénéficient alors d’une connexion robuste et fiable, quel que soit leur environnement.

Des fonctionnalités complètes garantes d’une performance avancée

Le frontal de communication DevI/O repose sur 6 piliers structurants pour assurer la fluidité et la sécurité des échanges de données : unification des données, haute disponibilité, interopérabilité, gestion sécurisée des identités, sécurisation des flux et déploiement sécurisé en DMZ pour assurer l’isolation des systèmes.

Fort de l’ensemble de ces éléments, les entreprises utilisatrices de DevI/O pourront lutter efficacement contre les problématiques de communication fragmentée qui sont source d’inefficacité et de risques. Il est ainsi aisé de reprendre le contrôle sur ses données et de traiter ses projets de collecte et de traitement de données dans une logique industrielle.

Xavier Thérond. Responsable support technique chez Technilog « Notre plateforme DevI/O est une solution adaptée aux besoins des entreprises les plus exigeantes notamment dans les secteurs du transport, de l’industrie et de l’aéronautique. Ce faisant, nous accompagnons nos clients dans des projets stratégiques qui leur permettent de sécuriser leurs opérations et de recueillir et analyser en temps réel des données hétérogènes. »