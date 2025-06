Secteur stratégique, le secteur du transport de passagers ne saurait souffrir de dysfonctionnements qui impacteraient la sécurité des voyageurs. Dans ce contexte, sécuriser l’infrastructure est un impératif stratégique qui doit mobiliser des ressources dédiées. Ce constat est d’autant plus vrai que la complexité des infrastructures utilisées par les professionnels du transport ne cesse de grandir et de créer de nouveaux défis pour les équipes en charge de leur bon fonctionnement. C’est précisément sur ce point que la captation, l’analyse et la bonne gestion des données représentent un élément clé.

Focus sur le secteur ferroviaire

Le transport ferroviaire moderne repose sur une infrastructure complexe nécessitant performance, sécurité, traçabilité et réactivité. Déployer des solutions IoT pour le transport ferroviaire afin de collecter, sécuriser et superviser les données critiques des infrastructures est alors fondamental.

Grâce à une interopérabilité avancée et une surveillance intelligente des équipements, les utilisateurs peuvent gérer de manière optimale le réseau, avoir une meilleure réactivité face aux incidents et garantir une continuité de service sans compromis. Un tel dispositif est une réponse adaptée pour assurer une surveillance des voies et des appareils de signalisation, mais aussi pour détecter et prévenir des incidents ou encore pour effectuer des opérations de maintenance prédictive.

Ainsi, en temps réel, il est alors possible de collecter des informations hétérogènes (signaux voie, aiguillages, sous-stations) et de bénéficier d’une parfaite traçabilité. Il est également indispensable de prendre en considération l’environnement multi protocole du secteur. L’interopérabilité avec OPC UA, Modbus, RS-485, MQTT est un sujet central.

En ce sens, s’appuyer sur un frontal de communication multiprotocole, multiapplication, multicanal assure la communication entre les équipements et applications métiers. Le frontal de communication connecte, unifie et sécurise les échanges de données entre équipements et applications, assurant une intégration fluide, fiable et performante au sein des systèmes.

À travers ces éléments, il apparait donc clairement qu’il est nécessaire de répondre aux besoins de collecte de données et de s’appuyer sur un système compatible avec une multitude de protocoles de communication. Il est alors possible de bénéficier d’une intégration plus fluide avec les applications d’automatisation, de supervision et de contrôle et de bénéficier d’une connexion robuste et fiable, quel que soit l’environnement utilisé par les professionnels du secteur ferroviaire.

Par Philippe BOULLE chez Technilog