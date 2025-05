Technilog, éditeur de logiciels B2B spécialisés dans l’acquisition, le traitement et la restitution de données terrain générées par tout système et équipement connecté, rejoint les membres du Gicat.

Le GICAT, groupement professionnel créé en 1978, compte près de 480 adhérents : des grands groupes, ETI, PME, et depuis la création de son accélérateur de start-up GENERATE en 2017, 70 jeunes pousses. Ses adhérents, industriels français de la Défense et de la sécurité terrestre et aéroterrestre, couvrent un large spectre d’activités industrielles, de recherche, de services et de conseil au profit des composantes militaires et civiles, nationales et internationales (source https://gicat.com).

À travers cette intégration, Technilog souhaite se rapprocher des acteurs de la défense. Ce secteur est en effet stratégique pour l’éditeur qui souhaite y développer ses parts de marché en France et à l’international. En rejoignant les membres du Gicat, Technilog pourra donc échanger avec ses derniers pour trouver des synergies, conclure des partenariats et identifier de nouveaux clients. Technilog partagera également son savoir-faire et sensibilisera les membres du groupement sur la nécessité d’acquérir, de traiter et de restituer des données terrain générées par tout système et équipement connecté.

Philippe BOULLE chez Technilog « Après avoir largement développé nos parts de marché auprès des industriels, professionnels du transport et de l’efficacité énergétique, nous souhaitons désormais nous orienter vers le secteur de la défense qui est en attente de solutions fiables et industrielles. Notre offre DevI/O répond parfaitement à leurs besoins de traiter leurs opérations de manière performante et sécurisée. »