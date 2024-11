Le troisième rapport annuel de TD SYNNEX sur l’orientation de l’écosystème technologique dans le monde dresse un état des lieux des partenariats technologiques actuels et analyse en détail les tendances appelées à faire progresser le secteur à court et moyen termes. Alors que les entreprises poursuivent leur transformation digitale, le rapport souligne la place de plus en plus importante de la collaboration et de l’innovation pour stimuler la croissance et maintenir la compétitivité.

Le rapport met également en avant la manière dont les entreprises exploitent les technologies innovantes, en particulier l’intelligence artificielle (IA), tout en répondant à l’évolution des attentes grâce à l’intégration de pratiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), et par l’adoption d’initiatives en matière de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI).

La collaboration : moteur du développement technologique

La collaboration est un facteur essentiel pour favoriser la croissance au sein de l’écosystème technologique. À l’heure où la technologie évolue rapidement, plus de la moitié des entreprises interrogées considèrent que les alliances sont essentielles à la croissance. En combinant les ressources et l’expertise, les entreprises peuvent proposer des solutions plus innovantes et répondre plus efficacement à l’évolution des demandes du marché. Cette approche collaborative s’étend aux marchés nationaux et internationaux : l’accent est mis de plus en plus sur l’élargissement de l’offre technologique au niveau mondial.

Croissance du marché mondial

Le marché mondial de la technologie devrait enregistrer une forte croissance au point d’atteindre 4 940 milliards de dollars d’ici 2024, 73 % de cette croissance provenant des services fournis par les partenaires. Cela met en évidence le rôle crucial que jouent les partenariats pour stimuler l’innovation dans des secteurs clés tels que la cybersécurité, les télécommunications et les services informatiques. Par ailleurs, les fusions et acquisitions sont en hausse, 24% des partenaires envisagent d’adopter ces stratégies pour améliorer leur positionnement par rapport à la concurrence.

Exploiter la puissance de l’innovation

L’innovation continue de jouer un rôle fondamental dans le développement du secteur technologique. De plus en plus d’entreprises adoptent des technologies émergentes telles que l’IA, la cybersécurité et les services cloud pour stimuler leur développement. L’IA, en particulier, a enregistré une croissance rapide : 44 % des partenaires envisagent de déployer des solutions d’IA au cours des deux prochaines années, soit une impressionnante progression de 214 % par rapport à 2022. Les entreprises se tournent vers l’IA pour gagner en efficacité, rationaliser les processus et améliorer l’expérience client.

Cependant, l’IA n’est qu’un des aspects d’une vague plus large d’adoption des technologies, qui comprend des services tels que le cloud hybride, la cybersécurité et l’infrastructure réseau. Avec 49 % des partenaires qui donnent la priorité à la sécurité, il est clair que les entreprises reconnaissent la nécessité d’adopter une approche équilibrée, où l’innovation est associée à des mesures de sécurité robustes pour garantir la fiabilité.

Parallèlement à cela, les partenaires montrent une tendance à élargir leurs portefeuilles de services pour inclure des solutions IA, notamment l’IA générative, les matériels dotés d’IA et des programmes de formation à l’IA. Cette diversification est essentielle pour rester compétitif sur un marché de plus en plus saturé.

Répondre à la demande croissante de solutions technologiques

À mesure que l’innovation s’accélère, les clients exigent de plus en plus de solutions sur mesure. En 2024, 65 % des partenaires technologiques indiquent avoir reçu des demandes de preuves de concept (POC) autour de l’intelligence artificielle, ce qui souligne chez les entreprises une forte volonté d’explorer le potentiel de l’IA. Mais la hausse de la demande ne se limite pas à l’IA : elle s’étend à d’autres domaines, notamment la cybersécurité, le cloud computing et la transformation digitale.

Les partenaires qui peuvent répondre à cette demande sont promis à de belles perspectives d’avenir, et plus particulièrement s’ils choisissent d’intégrer pleinement l’IA et d’autres technologies émergentes à leurs opérations business. Le rapport montre également qu’un nombre important de transactions liées à l’IA a été réalisé par les partenaires au cours de l’année passée. De plus en plus d’entreprises adoptent désormais des technologies innovantes, et les partenaires qui ne suivent pas la courbe technologique risquent d’accuser un lourd retard sur un marché en constante évolution.

L’importance du développement durable et de la responsabilité sociale

Le rapport souligne l’importance croissante des initiatives ESG et DEI au sein de l’écosystème technologique. Environ 37 % des partenaires considèrent la question des exigences ESG comme un enjeu important pour les deux prochaines années. Les entreprises doivent donc adopter des pratiques plus transparentes et durables pour répondre aux pressions réglementaires et aux attentes des parties prenantes. Les initiatives DEI gagnent également en importance : 44 % des partenaires s’attendent à ce que les mesures et les certifications DEI constituent une part importante de l’offre au cours des deux prochaines années, ce qui représente une augmentation de 84 % par rapport à 2023.

S’adapter à l’évolution constante du paysage technologique

Alors que les entreprises tentent de surmonter les complexités de l’ère digitale, la collaboration, l’innovation et la responsabilité sociale seront essentielles pour façonner l’avenir de l’écosystème technologique. L’adoption de technologies telles que l’IA, ainsi que les engagements en matière d’ESG et DEI, permettront non seulement aux partenaires d’atteindre leurs objectifs de croissance, mais également de contribuer au développement durable et à la résilience du secteur au sens large. Les enjeux à venir peuvent être significatifs, mais les entreprises qui priorisent les partenariats, l’innovation et les pratiques responsables seront parfaitement positionnées pour prospérer sur un marché mondial en constante évolution.

Le troisième rapport annuel de TD SYNNEX sur l’orientation technologique dans le monde est disponible dès maintenant en téléchargement. Retrouvez ici les dernières tendances et stratégies qui influencent le secteur technologique d’aujourd’hui et de demain : TD SYNNEX