L’Europe se dote d’un nouvel instrument de financement pour faire émerger ses champions technologiques. Par une cérémonie de signature le 13 février à Bruxelles, elle a donné le coup d’envoi à l’European Tech Champions Initiative (ETCI), un fonds de fonds qui doit apporter les capitaux nécessaires aux start-ups technologiques dans leurs dernières phases de développement. Il cible les entreprises qui cherchent à lever des montants supérieurs à 50 M€. Une demande rarement satisfaite par les capitaux-risqueurs européens, qui poussent les start-ups à se tourner vers des capitaux étrangers.

L’ETCI reçoit une dotation initiale de 3,75 milliards d’euros grâce aux engagements de cinq États membres de l’UE. La France, l’Allemagne et l’Espagne apporteront chacune 1 Md€, l’Italie 150 M€ et la Belgique 100 m€. Le Groupe BEI, composé de la Banque européenne d’investissement (BEI) et du Fonds européen d’investissement (FEI), déploiera 500 M€ supplémentaires. Ces fonds publics seront investis dans de grands fonds de capital-risque, qui à leur tour fourniront un financement de croissance aux scale-ups.

« Il est essentiel d’apporter un soutien aux entreprises innovantes européennes à un stade avancé de développement, lorsqu’elles souhaitent développer leurs activités, afin de préserver l’autonomie stratégique de l’UE », a déclaré Werner Hoyer, président du Groupe BEI. « L’Europe dispose d’innovateurs puissants, mais elle doit améliorer l’environnement pour que les entreprises passent du statut de start-up à celui de concurrents crédibles et de leaders du marché. »

La création de l’ETCI avait été annoncée en février 2022 à Paris lors d’un sommet organisé sous la présidence Français du Conseil de l’UE. Le ministre de l’Économie Bruno Le Maire avait déclaré viser un objectif de 10 milliards d’euros. Un an après l’objectif est loin d’être atteint. La période de souscription a donc été prolongée jusqu’à juin 2024. Le bilan pourrait toutefois rapidement évoluer car 18 États membres ont soutenu publiquement l’initiative, à laquelle peuvent aussi participer des investisseurs privés.

Lors de l’annonce initiale, Bruno Le Maire avait également déclaré viser un objectif de 10 à 20 fonds en capacité d’investir chacun un milliard d’euros dans les scale-ups dans les prochaines années. La condition selon lui pour que l’Europe puisse compter dix entreprises technologiques avec une valorisation de 100 milliards d’euros d’ici 2030.