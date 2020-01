Le spécialiste du BPM Appian vient de racheter l’Espagnol Novayre Solutions, développeur de la plateforme Jidoka. Les conditions financières de l’opération ne sont pas dévoilées. Avec Jidoka – considérée comme la meilleure plateforme du marché de la RPA (Robotic Process Automation) sur Gartner Peer Insights – la firme de Tysons (Virginie) va unifier le développement low-code et la RPA dans une plateforme d’automatisation complète permettant l’orchestration des humains, des robots et de l’intelligence artificielle.

« Les capacités de gestion de cas d’Appian sont incluses, de sorte que si les robots créent des erreurs ou des exceptions, les humains sont dans la boucle pour apporter rapidement des corrections », affirme un communiqué de la société. Celle-ci espère de cette manière répondre aux préoccupations des DSI en matière de sécurité et de gouvernance des robots qui limitent la croissance de la RPA pour les cas d’utilisation à grande échelle, freinant ainsi l’expansion d’un marché RPA qui, selon Forrester, devrait atteindre 12 milliards de dollars d’ici 2023.

Le guichet unique pour l’automatisation qui résultera de l’acquisition de Novayre, intègrera workflow, IA et RPA, y compris les solutions des principaux fournisseurs de RPA tels que Blue Prism et UIPath. Les interfaces métier pour la gestion des robots – notamment la surveillance, la programmation et les rapports – seront disponibles à la fois sur le web et sur les appareils mobiles. Ils intègreront des analyses et des rapports, allant de l’analyse d’impact à la conformité.

La RPA d’Appian sera à la fois cloud RPA et Java RPA. « Les développeurs de robots peuvent s’appuyer sur un puissant environnement de développement intégré (IDE) Java, qui leur permet de construire des robots sophistiqués. Ils pourront également incorporer une puissante IA, propulsée par Google, qui étend les cas d’utilisation des robots et facilite leur gestion », indique l’éditeur, qui annonce des certifications de conformité SOC 2 et ISO 27001.