Selon IDC et son Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, les ventes de systèmes convergés ont progressé de 9,1% au quatrième trimestre 2017 comparé au troisième trimestre 2016 pour atteindre 3,6 milliards de dollars. Sur l’ensemble de l’année, les ventes ont dépassé les 12,5 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 9,4% comparé à 2016.

Avec 34,3% du marché des systèmes convergés et 1,25 milliard de dollars, les ventes de systèmes hyperconvergés enregistrent au quatrième trimestre une croissance de 69,4%. Sur l’ensemble de l’année les ventes représentent 3,7 milliards de dollars, soit une croissance de 64,3% comparé à 2016.

Avec des revenus de 1,7 milliard de dollars et 47,1% des ventes, les systèmes de référence certifiés et des infrastructures intégrées restent le segment principal de ce marché au quatrième trimestre mais enregistrent un recul de 3,4%. Dell EMC domine toujours ce segment avec un chiffre d’affaires de 735,0 millions de dollars, soit une part de marché de 42,9%. Mais ses ventes ont reculé de 14,5% alors que celles du couple Cisco/NetApp ont grimpé de 16,2% à 565,6 millions de dollars, soit une part de marché de 33,0%. Avec des ventes de 289,3 millions de dollars, en progression de 3,9%, soit une part de marché de 16,9%, HPE conserve la troisième place du classement

Sur le segment des systèmes hyperconvergés, c’est également Dell EMC – dont les ventes s’envolent de 137 ,7% – qui est en tête au quatrième trimestre avec 346,8 millions de dollars de revenus, soit une part de marché de 27,8%. Avec 243,0 millions de dollars, un chiffre d’affaires en croissance de 50,6%, Nutanix détient une part de marché de 19,5%.

La plus forte progression (+340,4%) est enregistrée par HPE. Son chiffre d’affaires de 61,6 millions de dollars lui octroie une part de marché de 4,9% qui lui permet d’éjecter de la troisième place Cisco, dont les ventes ont cependant triplé pour atteindre 56,3 millions de dollars.

Top 3 Companies, Worldwide Certified Reference Systems & Integrated Infrastructure, Q4 2017 (Revenues are in $Millions) Company 4Q17 Revenue 4Q17 Market Share 4Q16 Revenue 4Q16 Market Share 4Q17/4Q16 Revenue Growth 1. Dell Inc.* $735.0 42.9% $859.4 48.4% -14.5% 2. Cisco/NetApp $565.6 33.0% $486.7 27.4% 16.2% 3. HPE $289.3 16.9% $278.6 15.7% 3.9% All Others $124.4 7.3% $149.7 8.4% -16.9% Total $1,714.3 100% $1,774.4 100% -3.4% Source: IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, April 3, 2018

* Note: Dell Inc. represents the combined revenues for Dell and EMC sales for all quarters shown.