Porté par le succès de sa dernière innovation Cleanroom, savant mélange de VDI et de sécurité dédié à la gestion des utilisateurs à pouvoir, et par l’accélération de son outil de gestion d’identités Hpliance, Systancia a connu une année 2018 particulièrement dynamique. Ses ventes de licences ont progressé de 55% et ses revenus se sont emballés, avec notamment un paroxysme au quatrième trimestre où sa croissance a atteint 42%. Au passage, l’éditeur a augmenté la part de ses ventes indirectes avec des partenaires historiques qui grandissent avec lui (tels Orange Cyberdéfense ou SCC) et de nouveaux partenaires qui le rejoignent (tels Oïkialog, DSMI SC-Dam ou T2I Services…).

L’année a donc été marquée par la sortie en septembre d’IPdiva Cleanroom, une solution originale de sécurisation des postes de travail des administrateurs qui combine virtualisation et cybersécurité. Le principe de cette solution consiste à isoler les tâches d’administration des tâches non critiques effectuées à partir du même poste de travail via le lancement d’une machine virtuelle à usage unique. Aussitôt les tâches d’administration terminées, cette machine virtuelle est détruite, limitant ainsi les risques de piratage. Les actions effectuées restent néanmoins consignées et des mécanismes d’analyse comportementale peuvent le cas échéant verrouiller un compte dont l’utilisateur exercerait des actions non conformes.

IPdiva Cleanroom a obtenu récemment le label France Cybersecurity qui garantit sa qualité et sa performance. L’offre a été adoptée dès sa sortie par le mutualiste Klésia. « Elle intéresse de façon générale les grands comptes, qui ont souvent des contingents de 50 à 100 utilisateurs à pouvoir à gérer et qui apprécient d’harmoniser de cette façon leurs pratiques de sécurité », souligne Cristophe Corne, président-fondateur de la société. Au-delà de lui ouvrir la porte des grands comptes, IPdiva Cleanroom offre à Systancia l’opportunité de signer de plus gros dossiers. Grâce, entre autres, à ce lancement, l’entreprise a doublé le nombre de contrats à plus de 100 000 euros qu’elle a décrochés en 2018.

Mais IPdiva Cleanroom n’est pas le seul produit à avoir tiré la croissance de l’éditeur. Celui-ci est très fier que son outil Hpliance ait été sélectionné un par grand groupe comme la solution de gestion des identités de ses 200.000 collaborateurs. Son application historique de virtualisation des applications et des postes de travail Applidis poursuit également sa croissance sur un marché certes moins innovant mais en pleine migration vers le modèle souscription.

Sur l’exercice en cours, Systancia s’emploie à se structurer pour accélérer son développement, notamment à l’international. Il vient pour cela de recruter Bernard Debauche, ex vice-président d’Axway, au poste de chief product officer, avec pour mission de définir, développer et mettre sur le marché de nouveaux produits. l’entreprise a également créé un pôle channel international plurifonctionnel (regroupant commerce, évangélisation, conseil), dont la responsabilité a été confiée à Jonathan Fussner directeur channel. Un directeur administratif et financier est également en cours de recrutement. L’objectif de l’entreprise est de se faire mieux connaître des analystes anglo-saxons susceptible de lui ouvrir de nouveaux marchés.