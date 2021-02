Systancia, vient de signer un contrat de distribution mondial avec Ingram Micro, pour la distribution de son offre de télétravail sécurisée Workroom et de sa solution de gestion des utilisateurs à privilège Cleanroom. Workroom est d’ores et déjà disponible en mode souscription sur la plateforme d’agrégation Cloud Marketplace d’Ingram Micro France et a déjà bénéficié de première commandes. Cleanroom est en cours d’embarquement. Les deux produits seront progressivement déployés sur les places de marché de l’ensemble des filiales d’Ingram Micro dans le monde.

C’est la première fois que Systancia signe un partenariat avec un grossiste. Jusqu’ici ses produits ne se prêtaient pas au modèle de distribution transactionnel traditionnel des grossistes en raison de leur complexité d’intégration et de mise en œuvre. Pour signer cet accord de distribution, Systancia a dû se plier aux attendus de la distribution cloud en faisant en sorte que ses produits puissent être paramétrés en mode self-service – via une succession de clics – directement par les clients sans intervention tierce. Intérêt de la démarche : le raccourcissement du cycle de vente qui est ainsi passé de plusieurs semaines auparavant à quelques minutes, ce qui a pour effet d’attirer de nouveaux clients.

Jusque-là implanté dans une dizaine de pays seulement, Systancia va donc bénéficier d’une visibilité considérablement accrue, Ingram Micro revendiquant une présence dans 160 pays. Christophe Corne, président du directoire de Systancia, espère que cette distribution mondiale et la simplification du cycle de vente seront des facteurs d’accélération forts pour l’éditeur. « Ce partenariat devrait donner une dimension mondiale à ces produits qui sont très demandés par le marché », expose-t-il.

Signé en septembre, le partenariat a nécessité un processus d’embarquement long – d’environ 4 mois – et la mise en place d’une équipe dédiée. « Il a fallu produire un grand nombre de documents, créer des outils marketing… Un processus coûteux en temps et en ressources », selon Christophe Corne. Ce dernier espère signer rapidement avec d’autres places de marchés, notamment aux USA.

Solution « made in France » dédiée à la sécurisation des situations de télétravail, « Workroom garantit un accès aux applications de l’entreprise aussi bien aux collaborateurs qu’aux prestataires de l’organisation, depuis des postes de travail professionnels ou personnels, et résout les problèmes de sécurité et d’accès que posent les VPN traditionnels », détaille Systancia dans un communiqué.