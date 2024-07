La première édition du Sopra Steria International Student Challenge est ouverte à tous les étudiants des pays dans lesquels l’ESN est présente. Pour concourir, ils devront présenter des projets utilisant l’intelligence artificielle pour proposer des solutions concrètes et avec un impact au niveau environnemental, sociétal, économique ou éducatif.

Les inscriptions seront ouvertes le 16 septembre 2024 et les équipes, composées de 2 à 5 personnes, auront jusqu’au 18 novembre 2024 pour soumettre leur proposition de projet. Des sélections seront opérées au niveau national par un jury de spécialistes en IA, avant la finale internationale prévue en mars 2025.

Les trois premières équipes de la finale recevront des prix de 10.000€, 5.000€ et 2500€, ainsi qu’une formation exclusive et un mentorat d’un an assuré par un expert en IA de Sopra Steria. Des gratifications incluant des invitations à des événements, ainsi que des stages sont aussi prévues pour chaque équipe championne nationale.

« Face aux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux actuels, l’IA représente autant d’avantages que de risques. Nous avons la conviction qu’il faut former les ingénieurs de demain à réfléchir au rôle et à l’impact de leurs technologies dans la société », commente dans un communiqué Louis-Maxime Nègre, DRH du groupe Sopra Steria. « C’est le but de ce concours : encourager des projets utiles et responsables à court terme, et participer à l’éducation de celles et ceux qui façonneront le monde de demain. »

Un autre objectif affiché est d’attirer les talents ; et ce alors que Sopra Steria entend doubler le nombre de ses spécialistes en IA, de 4000 à 8000 d’ici trois ans.