Sopra Steria s’implante à Montréal et à Toronto avec des équipes dédiées à l’aéronautique, autour de son vertical Aeroline. Cette présence complète celle de CS Group, une autre de ses filiales, spécialisée dans la gestion des systèmes critiques. CS Group est implantée à Saint-Laurent au Canada et à East Hartford, dans le Connecticut.

« La création d’une filiale de Sopra Steria au Canada marque une étape significative dans le développement de notre vertical Aeroline », commente Youssoupha Diop, en charge des activités Aeroline au Canada. L’ESN rappelle dans un communiqué que ce vertical est déjà fortement implanté en Europe et en Inde, « avec une offre complète de services numériques pour accompagner les enjeux de digitalisation des métiers de l’ingénierie, de la production, des activités de services et maintenance et de la gestion du trafic aérien ».

Sopra Steria vise un effectif de 500 collaborateur·rice·s au Canada à l’horizon 2030.