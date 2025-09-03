L’intégrateur essonnien de solution de traçabilité et de mobilité professionnelle acquiert l’intégrateur en RFID Nedap France, ainsi que l’éditeur Rayonnance. L’actionnaire à l’origine de ces deux opérations est Naxicap Partners. Il fait ainsi tripler le chiffre d’affaires du groupe Solutys, à plus de 130 millions d’euros. Pour rappel, le chiffre d’affaires 2024 de Solutys était de 47 millions d’euros environ, celui de Nedap France de 50 millions d’euros et celui de Rayonnance de 35 millions d’euros.

Dans la foulée, le directeur général de Nedap France, Olivier Champeaux, devient directeur général du groupe Solutys. « Olivier Champeaux a reçu le soutien des fondateurs des groupes Solutys, Nedap France, Rayonnance et de leur actionnaire majoritaire Naxicap Partners pour occuper dès à présent les fonctions de Directeur Général du nouvel ensemble. Je lui apporterai mon plein soutien en qualité de Président du groupe », déclare Eric Peters, président de Solutys, dans un communiqué.

Les effectifs de Nedap France et de Rayonnance – 160 personnes et 90 personnes respectivement – rejoindront ceux du groupe Solutys pour former un ensemble de 370 personnes, réparties dans 18 agences en France et en Europe. Il est prévu que les sociétés acquises conservent leur identité et leur expertise.

Un post Linkedin de Rayonnance souligne que ses trois associés fondateurs deviennent actionnaires du groupe.

Avec ces transactions, Solutys espère élargir son offre, accroître sa clientèle dans la logistique, le retail, l’industrie et les services, pour « devenir un leader européen des solutions d’identification et de traçabilité ».