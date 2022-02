Les éditeurs de cybersécurité se mobilisent pour protéger les PME des menaces informatiques et leur proposer des solutions clé en main. Après le lancement de l’offre d’Orange à 10 euros par mois la semaine dernière, voici que Check Point Software rationalise ses quelque 80 produits en une suite logicielle de solutions de sécurité spécifiquement adaptée aux petites et moyennes entreprises. Elle est basée sur 3 principes : protection contre les menaces, déploiement & gestion simples, et intégration & communication « tout compris ».

« Alors que nous nous remettons d’une pandémie biologique dévastatrice, nous nous positionnons pour nous attaquer à une autre contagion mondiale, la cyberpandémie », expose Check Point dans un communiqué, pour expliquer ce projet de rationalisation de son portefeuille de solutions.

Au centre de cette suite pour les PME, on trouve une gamme de pare-feu, Quantum Spark, qui offre des performances de filtrage allant jusqu’à 2 Gb/s, un système de provisionnement « Zero Touch » prêt à l’emploi, une application mobile et des outils de gestion et de ‘reporting’.

De plus, Harmony Email & Office assure une protection des applications de collaboration et de la messagerie en ligne.

Pour compléter le tout, Harmony Endpoint & Mobile offre une solution de protection des employés à distance, des dispositifs et de la connectivité Internet contre les attaques malveillantes, « tout en garantissant un accès ‘zéro confiance’ », selon le communiqué.

Les informations concernant les prix n’ont pas été communiquées par Check Point.