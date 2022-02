Orange propose aux TPE et PME un antivirus de nouvelle génération, accessible aux abonnés aux offres Internet haut débit professionnelles de l’opérateur historique pour 10 euros HT par mois.

« 60% des PME subissant une cyberattaque déposent le bilan sous six mois », expose Hugues Foulon, le CEO d’Orange Cyberdefense. Partant du constat que les PME et TPE sont la cible de 77% des cyberattaques – selon une étude IDC – mais qu’elles ont peu de ressources à consacrer à la sécurisation des données, l’offre ‘Cyber Protection’ allie « l’intelligence artificielle et l’expertise humaine » selon le communiqué. La solution proposée consiste en l’installation d’un agent logiciel sur un ordinateur et une surveillance assurée par les experts d’Orange Cyberdefense. Les mises à jour de la solution de protection sont pilotées à distance.

L’utilisateur peut accéder depuis son tableau de bord, aux fichiers mis en quarantaine et aux solutions préconisées. La protection mise en œuvre « permet notamment d’anticiper les nouvelles formes d’attaques numériques, du type ransomware, de plus en plus fréquentes », promet Orange.

Conditions

Offre soumise à conditions, valable en France métropolitaine et réservée aux professionnels (sur présentation de justificatifs) titulaires d’une offre Internet Haut Débit Orange Pro. Engagement de 12 mois. Sous réserve d’éligibilité et de compatibilité technique. Compatible avec les systèmes d’exploitation Windows 7 et Mac OS Catalina (10.15) et suivants. 1er mois offert réservé aux nouveaux clients ayant souscrit à l’Option Cyber Protection sur boutiquepro.orange.fr.