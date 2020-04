Éditeur d’une solution d’automatisation des processus critiques de back office baptisée OpCon, SMA Technologies voit son activité et la demande pour sa technologie croître rapidement depuis quelques années. Au point de justifier la mise en place d’une politique active de recrutement de nouveaux partenaires. Celle-ci a été confiée à Pascale Sauvage (photo), responsable du développement des ventes channel pour la France et l’Europe.

« Depuis deux ans, SMA France signe en moyenne un nouveau client par semaine, expose-t-elle. L’activité croît de 30% par an. SMA compte actuellement une quinzaine de partenaires dont six ou sept vraiment actifs [Claranet, Sopra Steria, Capgemini, NTICO, Next Decision, TeamWork et Insepti], qui pèsent pour environ 40% des ventes. Pour suivre la demande croissante des clients et prospects, SMA souhaite augmenter le nombre de ses partenaires et la part de l’indirect ».

SMA recherche différents profils de partenaires. Notamment, des spécialistes des services managés qui administrent tout ou partie de l’infrastructure de leurs clients. « Notre solution leur permet de respecter la qualité de service demandée par les clients », justifie Pascale Sauvage.

Mais SMA recrute aussi des spécialistes de la donnée. « L’automatisation leur permet de s’assurer que l’ensemble du processus de gestion des données nécessaires à la décision (de l’acquisition à la restitution) soit fiable et exécuté dans les temps, quasiment en temps réel », note Pascale Sauvage.

Les éditeurs d’ERP ou des spécialistes des ERP font également partie de son focus. « Les ERP sont de plus en plus amenés à cohabiter avec les plateformes de données type Salesforce. L’agrégation des données entre les ERP et ces plateformes est de plus en plus complexe. Là encore il est nécessaire de mettre en œuvre des processus de gestion des données qu’il faut automatiser et orchestrer », poursuit la responsable du développement des ventes channel. SMA est notamment partenaire de SAP (pour lequel l’éditeur a développé un connecteur) et de Cegid.

Enfin, SMA est ouvert aux partenaires orientés DevOps et modernisation du SI. « Notre plateforme OpCon est la première plateforme d’automatisation dockerisée, détaille Pascale Sauvage. Elle permet de faire de la gestion automatisée à partir d’un point unique en faisant le pont entre l’informatique héritée et les nouvelles technologies cloud ». Avec son hyperviseur intégré, OpCon est capable de s’adapter la complexité et la vitesse des architectures Cloud. Et son orchestrateur intégré lui permet de rendre accessible l’automatisation aux métiers (automatisation comptable par exemple).

Pascale Sauvage souligne que la simplicité d’utilisation d’OpCon en fait un produit accessible aux entreprises et aux comptes publics de taille intermédiaire. L’éditeur compte ainsi parmi ses clients de nombreux départements, des villes (Nice), des agglomérations (Toulouse Métropole, Lille Métropole, Niort Agglo) et des entreprises telles que Manitoo, Leroy Merlin ou Norauto.