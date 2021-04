La crise sanitaire va continuer à booster le cloud public estime Gartner. « Les événements de l’année dernière ont permis aux DSI de surmonter toute réticence à déplacer des charges de travail critiques sur site vers le cloud », assure dans un communiqué Sid Nag, vice-président de la recherche au cabinet d’analyse. « Même en l’absence de pandémie, il y aurait toujours une perte d’intérêt pour les centres de données. Les technologies émergentes telles que la conteneurisation , la virtualisation et l’informatique de pointe sont de plus en plus courantes et entraînent des dépenses supplémentaires dans le cloud. En termes simples, la pandémie a multiplié l’intérêt des DSI pour le cloud. » Selon lui, les dépenses consacrées aux services de cloud public devraient augmenter de 23,1% en 2021 pour atteindre 332,3 milliards de dollars, contre 270 milliards de dollars en 2020. En novembre dernier, Gartner tablait sur 304,9 milliards de dollars, soit une croissance de 18,4%.

Le SaaS reste le segment de marché le plus important et devrait atteindre 122,6 milliards de dollars cette année, dopé par la demande d’applications composables. Avec respectivement 38,5% et 67,7% de croissance, ce seront toutefois l’infrastructure en tant que service (IaaS) et le bureau en tant que service (DaaS) qui enregistreront la plus forte progression en 2021, les DSI devant faire évoluer l’infrastructure pour déplacer les charges de travail complexes vers le cloud et pour répondre aux besoins d’une main-d’œuvre hybride.

« On notera que l’utilisation et l’adoption du cloud qui répondent si bien aux besoins des entreprises pendant la crise actuelle ne seront pas les mêmes au cours des prochaines années », estime Sid Nag qui s’attend au développement de nouveaux usages du cloud public liés à la progression de technologies telles que l’IA, l’internet des objets ou encore la 5G. « En d’autres termes, le cloud servira de lien entre de nombreuses autres technologies que les DSI souhaitent utiliser davantage à mesure qu’ils abordent des cas d’utilisation plus complexes et émergents. Ce sera un marché perturbateur, c’est le moins que l’on puisse dire », conclut l’analyste.

Table 1. Worldwide Public Cloud Services End-User Spending Forecast (Millions of U.S. Dollars)