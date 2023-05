Un sondage Gartner mené en mars et avril auprès de 2500 dirigeants met des chiffres sur l’engouement autour de l’IA générative. 45% des dirigeants ont déclaré que l’écho autour de ChatGPT les ont incité à augmenter leurs investissements dans l’IA. Par ailleurs, 70% des entreprises interrogées confient être en mode exploration sur le sujet et 19% en mode pilote ou production.

« La frénésie de l’IA générative ne montre aucun signe d’essoufflement », commente Frances Karamouzis , analyste chez Gartner dans un communiqué. « Les organisations se démènent pour déterminer combien d’argent verser dans les solutions d’IA génératives, quels produits valent l’investissement, quand commencer et comment atténuer les risques liés à cette technologie émergente. »

Malgré des alertes répétées, 68 % des dirigeants pensent que les avantages de l’IA générative l’emportent sur les risques, contre seulement 5 % qui estiment que les risques l’emportent sur les avantages. Mais cette confiance devrait s’amoindrir à mesure que les entreprises se mettent réellement à investir.

« Les organisations seront probablement confrontées à une multitude de questions de confiance, de risque, de sécurité, de confidentialité et d’éthique lorsqu’elles commenceront à développer et à déployer une IA générative », souligne l’analyste du Gartner.

Autre enseignement de ce sondage, l’optimisation des coûts n’est pas l’objectif principal des investissements dans l’IA générative avec seulement 17% des répondants. L’amélioration de l’expérience et de la rétention client arrive loin en tête avec 38%. Vient ensuite la croissance des revenus pour 26% des dirigeants.

D’abord expérimenté dans des domaines comme la génération de codes ou de contenus marketing, l’IA générative dévoile peu à peu son potentiel pour exécuter de manière autonome les processus métier et informatiques.

« L’entreprise autonome, la prochaine macro phase du changement technologique, peut atténuer l’impact de l’inflation , des pénuries de talents et même des ralentissements économiques », estime le Gartner, qui prédit d’énormes opportunités de croissance pour les PDG et DSI qui sauront conduire la transformation grâce à de nouveaux produits et modèles commerciaux.